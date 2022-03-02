https://ria.ru/20220302/turizm-1776015143.html

Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов

Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов - РИА Новости, 02.03.2022

Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов

Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:24

2022-03-02T12:24

2022-03-02T13:46

туризм

туризм

турция

египет

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.Вопрос о развитии туристических контактов был ключевой темой на состоявшейся накануне встрече главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном. "Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планируют введения каких-либо ограничений в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", — сказали в пресс-службе.Кроме того, Догузова провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем, которые также заверили, что никаких ограничений для российских туристов не планируется и что они заинтересованы в сотрудничестве."Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", — сказала глава Ростуризма.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада усилили санкционное давление: США, Евросоюз и еще некоторые страны закрыли для России небо и прервали поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Москва ответила на это зеркально, запретив полеты европейских перевозчиков через свою территорию.

https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html

https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html

турция

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

туризм, турция, египет, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм