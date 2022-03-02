12:24 02.03.2022 (обновлено: 13:46 02.03.2022)
Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов
Ростуризм заявил о готовности Турции, Египта и Туниса принимать российских туристов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.
Вопрос о развитии туристических контактов был ключевой темой на состоявшейся накануне встрече главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном.
"Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планируют введения каких-либо ограничений в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", — сказали в пресс-службе.
"Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", — сказала глава Ростуризма.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада усилили санкционное давление: США, Евросоюз и еще некоторые страны закрыли для России небо и прервали поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Москва ответила на это зеркально, запретив полеты европейских перевозчиков через свою территорию.