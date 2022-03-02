Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220302/turizm-1776015143.html
Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов
Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов - РИА Новости, 02.03.2022
Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов
Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:24
2022-03-02T13:46
туризм
туризм
турция
египет
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.Вопрос о развитии туристических контактов был ключевой темой на состоявшейся накануне встрече главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном. "Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планируют введения каких-либо ограничений в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", — сказали в пресс-службе.Кроме того, Догузова провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем, которые также заверили, что никаких ограничений для российских туристов не планируется и что они заинтересованы в сотрудничестве."Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", — сказала глава Ростуризма.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада усилили санкционное давление: США, Евросоюз и еще некоторые страны закрыли для России небо и прервали поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Москва ответила на это зеркально, запретив полеты европейских перевозчиков через свою территорию.
https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html
https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html
турция
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2c61b113410450e1ea12a1a8fb3e95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, турция, египет, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
12:24 02.03.2022 (обновлено: 13:46 02.03.2022)
 
Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов

Ростуризм заявил о готовности Турции, Египта и Туниса принимать российских туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.
Вопрос о развитии туристических контактов был ключевой темой на состоявшейся накануне встрече главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном.
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:16Туризм
Заинтересованные в российских туристах страны ЕС не прекратили выдачу виз
"Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планируют введения каких-либо ограничений в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", — сказали в пресс-службе.
Кроме того, Догузова провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем, которые также заверили, что никаких ограничений для российских туристов не планируется и что они заинтересованы в сотрудничестве.
"Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", — сказала глава Ростуризма.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада усилили санкционное давление: США, Евросоюз и еще некоторые страны закрыли для России небо и прервали поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Москва ответила на это зеркально, запретив полеты европейских перевозчиков через свою территорию.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 13:48Туризм
Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей
 
ТуризмТуризмТурцияЕгипетЗарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала