https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776428753.html

Венесуэла продолжит принимать российских туристов

Венесуэла продолжит принимать российских туристов - РИА Новости, 04.03.2022

Венесуэла продолжит принимать российских туристов

Министр по туризму Венесуэлы Али Падрон Паредес заявил, что страна остается безопасным направлением и готова и дальше принимать гостей из России, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:22

2022-03-04T10:22

2022-03-04T15:03

туризм

туризм

латинская америка

венесуэла

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

зарина догузова

куба

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр по туризму Венесуэлы Али Падрон Паредес заявил, что страна остается безопасным направлением и готова и дальше принимать гостей из России, сообщает пресс-служба Ростуризма.В телефонном разговоре с главой ведомства Зариной Догузовой он также сказал, что государство продолжает осуществлять авиасообщение с Россией. Сегодня туда есть рейс авиакомпании Conviasa."Решение о введении временных ограничений на полеты российских авиакомпаний в страны Латинской Америки — в Венесуэлу, Мексику, Доминикану и на Кубу — является вынужденным и связано исключительно с закрытием воздушного пространства ряда государств", — отметила Догузова.Она подчеркнула, что надеется на скорое разрешение ситуации и восстановление взаимных туристических обменов с регионом, который является популярным направлениям отдыха российских туристов.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

латинская америка

венесуэла

куба

доминикана

мексика

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, латинская америка, венесуэла, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, зарина догузова, куба, доминикана, мексика