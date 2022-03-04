https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776428753.html
Венесуэла продолжит принимать российских туристов
Венесуэла продолжит принимать российских туристов - РИА Новости, 04.03.2022
Венесуэла продолжит принимать российских туристов
Министр по туризму Венесуэлы Али Падрон Паредес заявил, что страна остается безопасным направлением и готова и дальше принимать гостей из России, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:22
2022-03-04T10:22
2022-03-04T15:03
туризм
туризм
латинская америка
венесуэла
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
зарина догузова
куба
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр по туризму Венесуэлы Али Падрон Паредес заявил, что страна остается безопасным направлением и готова и дальше принимать гостей из России, сообщает пресс-служба Ростуризма.В телефонном разговоре с главой ведомства Зариной Догузовой он также сказал, что государство продолжает осуществлять авиасообщение с Россией. Сегодня туда есть рейс авиакомпании Conviasa."Решение о введении временных ограничений на полеты российских авиакомпаний в страны Латинской Америки — в Венесуэлу, Мексику, Доминикану и на Кубу — является вынужденным и связано исключительно с закрытием воздушного пространства ряда государств", — отметила Догузова.Она подчеркнула, что надеется на скорое разрешение ситуации и восстановление взаимных туристических обменов с регионом, который является популярным направлениям отдыха российских туристов.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
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венесуэла
куба
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, латинская америка, венесуэла, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, зарина догузова, куба, доминикана, мексика
10:22 04.03.2022 (обновлено: 15:03 04.03.2022)
Венесуэла продолжит принимать российских туристов
Ростуризм: Венесуэла принимает туристов, доставляя их на курорты своей авиакомпанией
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр по туризму Венесуэлы Али Падрон Паредес заявил, что страна остается безопасным направлением и готова и дальше принимать гостей из России, сообщает пресс-служба Ростуризма.
В телефонном разговоре с главой ведомства Зариной Догузовой он также сказал, что государство продолжает осуществлять авиасообщение с Россией. Сегодня туда есть рейс авиакомпании Conviasa.
"Решение о введении временных ограничений на полеты российских авиакомпаний в страны Латинской Америки — в Венесуэлу, Мексику, Доминикану и на Кубу — является вынужденным и связано исключительно с закрытием воздушного пространства ряда государств", — отметила Догузова.
Она подчеркнула, что надеется на скорое разрешение ситуации и восстановление взаимных туристических обменов с регионом, который является популярным направлениям отдыха российских туристов.