https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776466778.html

Еще один крупный туроператор отменил все поездки за рубеж из регионов

Еще один крупный туроператор отменил все поездки за рубеж из регионов - РИА Новости, 04.03.2022

Еще один крупный туроператор отменил все поездки за рубеж из регионов

Туроператор Coral Travel сообщил агентам о временных мерах по корректировке и частичному снятию полетных программ за рубеж, сообщает TourDom. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:26

2022-03-04T12:26

2022-03-04T15:06

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Туроператор Coral Travel сообщил агентам о временных мерах по корректировке и частичному снятию полетных программ за рубеж, сообщает TourDom.Компания приостанавливает все вылеты из регионов по всем направлениям в период с 3 по 28 марта. Сохраняются только из Москвы. Также отменяются туры в Доминикану и на Кубу до 28 марта. Будут выполняться лишь возвратные рейсы.Такое решение компания объясняет закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны ЕС.Путешественникам предлагают перебронировать тур на другое направление или сдвинуть даты вылета. Второй путь — сохранить оплаченные средства на депозите.Правда, сделать то и другое можно по текущей стоимости в рублях, а доплату при необходимости придется внести по курсу на день принятия решения о поездке. Такая необходимость, скорее всего, возникнет, отмечают эксперты издания.Coral Travel — не первый туроператор, корректирующий полетную программу. Два дня назад о временной приостановке выездных туров в период с 3 по 28 марта заявил PEGAS Touristik.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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