https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776466778.html
Еще один крупный туроператор отменил все поездки за рубеж из регионов
Еще один крупный туроператор отменил все поездки за рубеж из регионов - РИА Новости, 04.03.2022
Еще один крупный туроператор отменил все поездки за рубеж из регионов
Туроператор Coral Travel сообщил агентам о временных мерах по корректировке и частичному снятию полетных программ за рубеж, сообщает TourDom. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:26
2022-03-04T12:26
2022-03-04T15:06
туризм
туризм
новости - туризм
куба
доминикана
coral travel
москва
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Туроператор Coral Travel сообщил агентам о временных мерах по корректировке и частичному снятию полетных программ за рубеж, сообщает TourDom.Компания приостанавливает все вылеты из регионов по всем направлениям в период с 3 по 28 марта. Сохраняются только из Москвы. Также отменяются туры в Доминикану и на Кубу до 28 марта. Будут выполняться лишь возвратные рейсы.Такое решение компания объясняет закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны ЕС.Путешественникам предлагают перебронировать тур на другое направление или сдвинуть даты вылета. Второй путь — сохранить оплаченные средства на депозите.Правда, сделать то и другое можно по текущей стоимости в рублях, а доплату при необходимости придется внести по курсу на день принятия решения о поездке. Такая необходимость, скорее всего, возникнет, отмечают эксперты издания.Coral Travel — не первый туроператор, корректирующий полетную программу. Два дня назад о временной приостановке выездных туров в период с 3 по 28 марта заявил PEGAS Touristik.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, куба, доминикана, coral travel, москва, признание днр и лнр в россии
12:26 04.03.2022 (обновлено: 15:06 04.03.2022)
Еще один крупный туроператор отменил все поездки за рубеж из регионов
Coral Travel аннулировал поездки за рубеж из регионов в период с 3 по 28 марта
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Туроператор Coral Travel сообщил агентам о временных мерах по корректировке и частичному снятию полетных программ за рубеж, сообщает
TourDom.
Компания приостанавливает все вылеты из регионов по всем направлениям в период с 3 по 28 марта. Сохраняются только из Москвы. Также отменяются туры в Доминикану и на Кубу до 28 марта. Будут выполняться лишь возвратные рейсы.
Такое решение компания объясняет закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны ЕС.
Путешественникам предлагают перебронировать тур на другое направление или сдвинуть даты вылета. Второй путь — сохранить оплаченные средства на депозите.
Правда, сделать то и другое можно по текущей стоимости в рублях, а доплату при необходимости придется внести по курсу на день принятия решения о поездке. Такая необходимость, скорее всего, возникнет, отмечают эксперты издания.
Coral Travel — не первый туроператор, корректирующий полетную программу. Два дня назад о временной приостановке выездных туров в период с 3 по 28 марта заявил
PEGAS Touristik.