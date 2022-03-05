https://ria.ru/20220305/maldivy-1776671728.html

Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов

Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов - РИА Новости, 05.03.2022

Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов

Мальдивы снова упростили правила въезда для иностранцев: с 5 марта привитые туристы могут посещать курорт без справок об отрицательном ПЦР-тесте, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:14

2022-03-05T11:14

2022-03-05T11:14

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пцр-тест

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отдых

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мальдивы снова упростили правила въезда для иностранцев: с 5 марта привитые туристы могут посещать курорт без справок об отрицательном ПЦР-тесте, сообщает АТОР.Отдыхающим понадобится только сертификат о прохождении полного курса иммунизации (из отечественных препаратов одобрен "Спутник V"): делать тест перед вылетом больше не нужно.Новое правило распространяется и на туристов, которые проводят отпуск в гестхаусах на локальных островах, где проживает местное население.Уточняется, что в 2021 году Мальдивы уже отменяли это требование, однако через две недели снова ужесточили антиковидные меры.Для непривитых, в том числе и детей старше года, условия остаются прежними. Для въезда понадобится справка об отрицательном ПЦР на английском языке. Отмечается, что тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета на курорт из начального пункта отправления.Однако, по мнению туроператоров, смягчение ковид-ограничений не особо повлияет на спрос: гораздо сильнее, чем путешествия, россиян сейчас волнует курс рубля и геополитическая ситуация.

https://ria.ru/20220305/turisty-1776664160.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, мальдивы, коронавирус covid-19, пцр-тест, сертификат о вакцинации, отдых, туризм, туристы, вакцина "спутник v", курорт