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Туризм
https://ria.ru/20220305/maldivy-1776671728.html
Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов
Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов - РИА Новости, 05.03.2022
Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов
Мальдивы снова упростили правила въезда для иностранцев: с 5 марта привитые туристы могут посещать курорт без справок об отрицательном ПЦР-тесте, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:14
2022-03-05T11:14
туризм
новости - туризм
мальдивы
коронавирус covid-19
пцр-тест
сертификат о вакцинации
отдых
туризм
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мальдивы снова упростили правила въезда для иностранцев: с 5 марта привитые туристы могут посещать курорт без справок об отрицательном ПЦР-тесте, сообщает АТОР.Отдыхающим понадобится только сертификат о прохождении полного курса иммунизации (из отечественных препаратов одобрен "Спутник V"): делать тест перед вылетом больше не нужно.Новое правило распространяется и на туристов, которые проводят отпуск в гестхаусах на локальных островах, где проживает местное население.Уточняется, что в 2021 году Мальдивы уже отменяли это требование, однако через две недели снова ужесточили антиковидные меры.Для непривитых, в том числе и детей старше года, условия остаются прежними. Для въезда понадобится справка об отрицательном ПЦР на английском языке. Отмечается, что тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета на курорт из начального пункта отправления.Однако, по мнению туроператоров, смягчение ковид-ограничений не особо повлияет на спрос: гораздо сильнее, чем путешествия, россиян сейчас волнует курс рубля и геополитическая ситуация.
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новости - туризм, мальдивы, коронавирус covid-19, пцр-тест, сертификат о вакцинации, отдых, туризм, туристы, вакцина "спутник v", курорт
11:14 05.03.2022
 
Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов

Полностью привитые туристы смогут въезжать на Мальдивы без ПЦР-теста с 5 марта

© Pixabay / megz0309Водная вилла на Мальдивах
Водная вилла на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Pixabay / megz0309
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мальдивы снова упростили правила въезда для иностранцев: с 5 марта привитые туристы могут посещать курорт без справок об отрицательном ПЦР-тесте, сообщает АТОР.
Отдыхающим понадобится только сертификат о прохождении полного курса иммунизации (из отечественных препаратов одобрен "Спутник V"): делать тест перед вылетом больше не нужно.
Новое правило распространяется и на туристов, которые проводят отпуск в гестхаусах на локальных островах, где проживает местное население.
Уточняется, что в 2021 году Мальдивы уже отменяли это требование, однако через две недели снова ужесточили антиковидные меры.
Для непривитых, в том числе и детей старше года, условия остаются прежними. Для въезда понадобится справка об отрицательном ПЦР на английском языке. Отмечается, что тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета на курорт из начального пункта отправления.
Однако, по мнению туроператоров, смягчение ковид-ограничений не особо повлияет на спрос: гораздо сильнее, чем путешествия, россиян сейчас волнует курс рубля и геополитическая ситуация.
Пляж в Агадире - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:42Туризм
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