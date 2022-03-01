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Туризм
https://ria.ru/20220301/samolet-1775830966.html
Росавиация продлила ограничения на работу нескольких аэропортов
Росавиация продлила ограничения на работу нескольких аэропортов - РИА Новости, 01.03.2022
Росавиация продлила ограничения на работу нескольких аэропортов
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03.45 мск, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:22
2022-03-01T14:23
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03.45 мск, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме."Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.Ведомство также сообщает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220301/poezdki-1775729197.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, общество
14:22 01.03.2022 (обновлено: 14:23 01.03.2022)
 
Росавиация продлила ограничения на работу нескольких аэропортов

Росавиация продлила ограничения на работу нескольких аэропортов до 8 марта

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03.45 мск, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
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Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.
"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.
Ведомство также сообщает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
 
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