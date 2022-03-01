14:22 01.03.2022 (обновлено: 14:23 01.03.2022)
Росавиация продлила ограничения на работу нескольких аэропортов
Росавиация продлила ограничения на работу нескольких аэропортов до 8 марта
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 03.45 мск, сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отмечает Росавиация.
Ведомство также сообщает, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.