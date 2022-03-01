https://ria.ru/20220301/stambul-1775904797.html
"Аэрофлот" и Turkish Airlines увеличили количество мест на рейсах в Стамбул
"Аэрофлот" и Turkish Airlines увеличили количество мест на рейсах в Стамбул - РИА Новости, 01.03.2022
"Аэрофлот" и Turkish Airlines увеличили количество мест на рейсах в Стамбул
Авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines начали летать из Стамбула в Россию и обратно на более вместительных лайнерах, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:48
2022-03-01T18:48
2022-03-01T19:10
туризм
стамбул
москва
аэрофлот
turkish airlines
шереметьево (аэропорт)
airbus a330
airbus a321
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines начали летать из Стамбула в Россию и обратно на более вместительных лайнерах, сообщает АТОР."В условиях приостановки авиасообщения со странами Европы многие россияне добираются домой со стыковкой в Стамбуле, и в ответ на возросший спрос Turkish Airlines поставили на рейсы из Стамбула в Москву и Санкт-Петербург борта большей вместимости", — рассказали в ассоциации.С 28 февраля авиакомпания вместо курсирующих ранее лайнеров Airbus A321 на 182 кресла запустила на маршруте Стамбул — Санкт-Петербург широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330, рассчитанные на 300-400 мест.Расширение провозных мощностей произошло и на вылетах из Турции в Москву. Уточняется, что в российскую столицу ежедневно выполняется четыре-пять рейсов в день, в северную — по два. Стоимость билетов на вылеты в начале марта стартует от 167 евро (чуть больше 18 тысяч рублей) на человека в одну сторону.С 1 марта заменил борты и "Аэрофлот". Рейсы из Шереметьево теперь выполняются на Boeing 777-300ER вместо используемых ранее Airbus A321 или Boeing 737-800.
https://ria.ru/20220301/airserbia-1775876896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, москва, аэрофлот, turkish airlines, шереметьево (аэропорт), airbus a330, airbus a321, boeing 777, авиасообщение, новости - туризм, туризм
18:48 01.03.2022 (обновлено: 19:10 01.03.2022)
"Аэрофлот" и Turkish Airlines увеличили количество мест на рейсах в Стамбул
"Аэрофлот" и Turkish Airlines летают в Стамбул на более вместительных лайнерах
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines начали летать из Стамбула в Россию и обратно на более вместительных лайнерах, сообщает
АТОР.
"В условиях приостановки авиасообщения со странами Европы многие россияне добираются домой со стыковкой в Стамбуле, и в ответ на возросший спрос Turkish Airlines поставили на рейсы из Стамбула в Москву и Санкт-Петербург борта большей вместимости", — рассказали в ассоциации.
С 28 февраля авиакомпания вместо курсирующих ранее лайнеров Airbus A321 на 182 кресла запустила на маршруте Стамбул — Санкт-Петербург широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330, рассчитанные на 300-400 мест.
Расширение провозных мощностей произошло и на вылетах из Турции в Москву. Уточняется, что в российскую столицу ежедневно выполняется четыре-пять рейсов в день, в северную — по два. Стоимость билетов на вылеты в начале марта стартует от 167 евро (чуть больше 18 тысяч рублей) на человека в одну сторону.
С 1 марта заменил борты и "Аэрофлот". Рейсы из Шереметьево теперь выполняются на Boeing 777-300ER вместо используемых ранее Airbus A321 или Boeing 737-800.