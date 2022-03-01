https://ria.ru/20220301/estoniya-1775610792.html
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам - РИА Новости, 01.03.2022
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам
Эстония пока не приостановила прием документов на туристические визы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе посольства страны в Москве Кирсти Вильямаа. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:34
2022-03-01T10:34
2022-03-01T10:34
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эстония пока не приостановила прием документов на туристические визы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе посольства страны в Москве Кирсти Вильямаа."На данный момент прием документов не приостановлен, — сказала Вильямаа. — Наши представительства в России продолжают выдавать визы россиянам и оказывать другие консульские услуги в соответствии с правилами Европейского Союза и Эстонии".Ранее министр внутренних дел страны Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ по примеру Латвии, Литвы и Чехии.Помимо Эстонии, прием не остановили Великобритания, а также Венгрия и Словения, но — при условии, что у заявителя есть приобретенный и действительный билет любой авиакомпании (можно с пересадкой) в эти страны.
https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, эстония, виза, таллин, шенгенская виза, туризм, новости - туризм, туристы
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам
В посольстве Эстонии заявили, что не прекратили выдачу россиянам туристических виз
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эстония пока не приостановила прием документов на туристические визы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе посольства страны в Москве Кирсти Вильямаа.
"На данный момент прием документов не приостановлен, — сказала Вильямаа. — Наши представительства в России продолжают выдавать визы россиянам и оказывать другие консульские услуги в соответствии с правилами Европейского Союза и Эстонии".
Ранее министр внутренних дел страны Кристиан Яани заявил
, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ по примеру Латвии, Литвы и Чехии.
Помимо Эстонии, прием не остановили Великобритания, а также Венгрия и Словения, но — при условии, что у заявителя есть приобретенный и действительный билет любой авиакомпании (можно с пересадкой) в эти страны.