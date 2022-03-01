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Туризм
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Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам - РИА Новости, 01.03.2022
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам
Эстония пока не приостановила прием документов на туристические визы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе посольства страны в Москве Кирсти Вильямаа. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:34
2022-03-01T10:34
туризм
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шенгенская виза
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новости - туризм
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эстония пока не приостановила прием документов на туристические визы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе посольства страны в Москве Кирсти Вильямаа."На данный момент прием документов не приостановлен, — сказала Вильямаа. — Наши представительства в России продолжают выдавать визы россиянам и оказывать другие консульские услуги в соответствии с правилами Европейского Союза и Эстонии".Ранее министр внутренних дел страны Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ по примеру Латвии, Литвы и Чехии.Помимо Эстонии, прием не остановили Великобритания, а также Венгрия и Словения, но — при условии, что у заявителя есть приобретенный и действительный билет любой авиакомпании (можно с пересадкой) в эти страны.
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россия, эстония, виза, таллин, шенгенская виза, туризм, новости - туризм, туристы
10:34 01.03.2022
 
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам

В посольстве Эстонии заявили, что не прекратили выдачу россиянам туристических виз

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВизовый центр
Визовый центр - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эстония пока не приостановила прием документов на туристические визы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе посольства страны в Москве Кирсти Вильямаа.
"На данный момент прием документов не приостановлен, — сказала Вильямаа. — Наши представительства в России продолжают выдавать визы россиянам и оказывать другие консульские услуги в соответствии с правилами Европейского Союза и Эстонии".
Ранее министр внутренних дел страны Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ по примеру Латвии, Литвы и Чехии.
Помимо Эстонии, прием не остановили Великобритания, а также Венгрия и Словения, но — при условии, что у заявителя есть приобретенный и действительный билет любой авиакомпании (можно с пересадкой) в эти страны.
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