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Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам
Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 27.02.2022
Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам
Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам России. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:06
2022-02-27T23:06
2022-02-27T23:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
санкции в отношении россии
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам России."Эстония приветствует решение Латвии, Литвы и Чехии об остановке выдачи виз гражданам России, в ближайшее время Эстония рассмотрит этот вопрос", - сказал Яани изданию Postimees.Он подтвердил, что Эстония создала для граждан Украины временные возможности для нахождения в стране и после окончания действия виз. Также принято решение, что кроме биометрических паспортов украинцы могу въезжать в Эстонию и с обычным рейсовым документом.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, санкции в отношении россии, эстония
Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам
В МВД Эстонии рассматривают возможность прекращения выдачи виз россиянам