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Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам

Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 27.02.2022

Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам России. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:06

2022-02-27T23:06

2022-02-27T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

донбасс

санкции в отношении россии

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам России."Эстония приветствует решение Латвии, Литвы и Чехии об остановке выдачи виз гражданам России, в ближайшее время Эстония рассмотрит этот вопрос", - сказал Яани изданию Postimees.Он подтвердил, что Эстония создала для граждан Украины временные возможности для нахождения в стране и после окончания действия виз. Также принято решение, что кроме биометрических паспортов украинцы могу въезжать в Эстонию и с обычным рейсовым документом.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, санкции в отношении россии, эстония