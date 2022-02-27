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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/vizy-1775443497.html
Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам
Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам - РИА Новости, 27.02.2022
Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам
Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам России. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:06
2022-02-27T23:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
санкции в отношении россии
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам России."Эстония приветствует решение Латвии, Литвы и Чехии об остановке выдачи виз гражданам России, в ближайшее время Эстония рассмотрит этот вопрос", - сказал Яани изданию Postimees.Он подтвердил, что Эстония создала для граждан Украины временные возможности для нахождения в стране и после окончания действия виз. Также принято решение, что кроме биометрических паспортов украинцы могу въезжать в Эстонию и с обычным рейсовым документом.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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россия
донбасс
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, санкции в отношении россии, эстония
23:06 27.02.2022
 
Эстония рассматривает возможность прекращения выдачи виз россиянам

В МВД Эстонии рассматривают возможность прекращения выдачи виз россиянам

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Таллин рассматривает возможность прекращения выдачи виз гражданам России.
"Эстония приветствует решение Латвии, Литвы и Чехии об остановке выдачи виз гражданам России, в ближайшее время Эстония рассмотрит этот вопрос", - сказал Яани изданию Postimees.
Он подтвердил, что Эстония создала для граждан Украины временные возможности для нахождения в стране и после окончания действия виз. Также принято решение, что кроме биометрических паспортов украинцы могу въезжать в Эстонию и с обычным рейсовым документом.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСанкции в отношении РоссииЭстония
 
 
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