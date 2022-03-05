https://ria.ru/20220305/turisty-1776664160.html

Марокко и Оман смягчили правила въезда для иностранных туристов

Марокко и Оман смягчили правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 05.03.2022

Марокко и Оман смягчили правила въезда для иностранных туристов

Марокко и Оман смягчили условия въезда для международных путешественников на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:42

2022-03-05T10:42

2022-03-05T10:42

туризм

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марокко

стамбул

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сертификат о вакцинации

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Марокко и Оман смягчили условия въезда для международных путешественников на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает АТОР.В Марокко туристам больше не нужно сдавать обязательный экспресс-тест по прилете. Остальные требования — наличие сертификата о вакцинации (одобрены "Спутник V" и "Спутник Лайт") и ПЦР, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления, продолжают действовать.На данный момент попасть в страну можно напрямую авиакомпанией Royal Air Maroc. Перевозчик выполняет два рейса в неделю между Москвой и Касабланкой. Второй вариант — с пересадкой в Стамбуле, Каире или Дубае. Что касается цен, билеты в одну сторону с вылетом в марте стоят от 96 тысяч рублей.Послабления приняли и в Омане. Привитым путешественникам теперь не требуется сдавать ПЦР-тест до отправления: для въезда достаточно сертификата об иммунизации (из отечественных препаратов признан только "Спутник V").Упрощены и антиковидные меры внутри страны, в том числе отменен масочный режим в открытых местах. Однако, по мнению туроператоров, смягчение ковид-ограничений не сильно повлияет на спрос. В Оман нет прямых рейсов: добраться можно только через аэропорты Стамбула и ОАЭ, а сейчас цены по этим направлениям зашкаливают — из-за высокого спроса.

https://ria.ru/20220304/aviabilety-1776541827.html

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стамбул

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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