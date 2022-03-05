https://ria.ru/20220305/turisty-1776664160.html
Марокко и Оман смягчили правила въезда для иностранных туристов
Марокко и Оман смягчили правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 05.03.2022
Марокко и Оман смягчили правила въезда для иностранных туристов
Марокко и Оман смягчили условия въезда для международных путешественников на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:42
2022-03-05T10:42
2022-03-05T10:42
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Марокко и Оман смягчили условия въезда для международных путешественников на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает АТОР.В Марокко туристам больше не нужно сдавать обязательный экспресс-тест по прилете. Остальные требования — наличие сертификата о вакцинации (одобрены "Спутник V" и "Спутник Лайт") и ПЦР, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления, продолжают действовать.На данный момент попасть в страну можно напрямую авиакомпанией Royal Air Maroc. Перевозчик выполняет два рейса в неделю между Москвой и Касабланкой. Второй вариант — с пересадкой в Стамбуле, Каире или Дубае. Что касается цен, билеты в одну сторону с вылетом в марте стоят от 96 тысяч рублей.Послабления приняли и в Омане. Привитым путешественникам теперь не требуется сдавать ПЦР-тест до отправления: для въезда достаточно сертификата об иммунизации (из отечественных препаратов признан только "Спутник V").Упрощены и антиковидные меры внутри страны, в том числе отменен масочный режим в открытых местах. Однако, по мнению туроператоров, смягчение ковид-ограничений не сильно повлияет на спрос. В Оман нет прямых рейсов: добраться можно только через аэропорты Стамбула и ОАЭ, а сейчас цены по этим направлениям зашкаливают — из-за высокого спроса.
https://ria.ru/20220304/aviabilety-1776541827.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, марокко, стамбул, москва, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", пцр-тест, туризм, оаэ, оман, дубай, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Марокко и Оман смягчили правила въезда для иностранных туристов
Марокко и Оман отменили обязательные тесты на коронавирус для зарубежных туристов
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Марокко и Оман смягчили условия въезда для международных путешественников на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает
АТОР.
В Марокко туристам больше не нужно сдавать обязательный экспресс-тест по прилете. Остальные требования — наличие сертификата о вакцинации (одобрены "Спутник V" и "Спутник Лайт") и ПЦР, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления, продолжают действовать.
На данный момент попасть в страну можно напрямую авиакомпанией Royal Air Maroc. Перевозчик выполняет два рейса в неделю между Москвой и Касабланкой. Второй вариант — с пересадкой в Стамбуле, Каире или Дубае. Что касается цен, билеты в одну сторону с вылетом в марте стоят от 96 тысяч рублей.
Послабления приняли и в Омане. Привитым путешественникам теперь не требуется сдавать ПЦР-тест до отправления: для въезда достаточно сертификата об иммунизации (из отечественных препаратов признан только "Спутник V").
Упрощены и антиковидные меры внутри страны, в том числе отменен масочный режим в открытых местах. Однако, по мнению туроператоров, смягчение ковид-ограничений не сильно повлияет на спрос. В Оман нет прямых рейсов: добраться можно только через аэропорты Стамбула и ОАЭ, а сейчас цены по этим направлениям зашкаливают — из-за высокого спроса.