https://ria.ru/20220228/oae-1775528018.html

ОАЭ ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов

ОАЭ ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов - РИА Новости, 28.02.2022

ОАЭ ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов

Объединенные Арабские Эмираты смягчили антиковидные меры для иностранных туристов, в том числе из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:53

2022-02-28T13:53

2022-02-28T13:53

туризм

новости - туризм

абу-даби

вакцина "спутник v"

сертификат о вакцинации

пцр-тест

туристы

туризм

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты смягчили антиковидные меры для иностранных туристов, в том числе из России, сообщает АТОР.Теперь для въезда в Дубай вакцинированным россиянам (из отечественных препаратов признан "Спутник V") больше не нужно сдавать ПЦР. Достаточно предъявить сертификат на английском языке с читаемым QR-кодом. Тест на коронавирус потребуется сделать только один раз — после прохождения пограничного контроля в аэропорту прибытия.Что касается непривитых путешественников, для них требование о ПЦР, полученном за 48 часов до прилета, остается прежним.Кроме того, согласно решению местных властей, ношение масок на улице становится необязательным, причем не только в Дубае, но и во всех эмиратах.С 28 января часть ковид-ограничений снимает и Абу-Даби. Непривитые туристы смогут въезжать в эмират почти на тех же условиях, что и вакцинированные: им больше не нужно будет проходить обязательный 10-дневный карантин. А вот посетить местные достопримечательности без сертификата не получится.Всем иностранцам также потребуется сделать за 48 часов до прибытия отрицательный ПЦР, сохраняется требование о тестировании и по прибытии.

https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html

абу-даби

дубай (эмират)

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, абу-даби, вакцина "спутник v", сертификат о вакцинации, пцр-тест, туристы, туризм, карантин, дубай (эмират), оаэ