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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220228/oae-1775528018.html
ОАЭ ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов
ОАЭ ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов - РИА Новости, 28.02.2022
ОАЭ ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов
Объединенные Арабские Эмираты смягчили антиковидные меры для иностранных туристов, в том числе из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:53
2022-02-28T13:53
туризм
новости - туризм
абу-даби
вакцина "спутник v"
сертификат о вакцинации
пцр-тест
туристы
туризм
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты смягчили антиковидные меры для иностранных туристов, в том числе из России, сообщает АТОР.Теперь для въезда в Дубай вакцинированным россиянам (из отечественных препаратов признан "Спутник V") больше не нужно сдавать ПЦР. Достаточно предъявить сертификат на английском языке с читаемым QR-кодом. Тест на коронавирус потребуется сделать только один раз — после прохождения пограничного контроля в аэропорту прибытия.Что касается непривитых путешественников, для них требование о ПЦР, полученном за 48 часов до прилета, остается прежним.Кроме того, согласно решению местных властей, ношение масок на улице становится необязательным, причем не только в Дубае, но и во всех эмиратах.С 28 января часть ковид-ограничений снимает и Абу-Даби. Непривитые туристы смогут въезжать в эмират почти на тех же условиях, что и вакцинированные: им больше не нужно будет проходить обязательный 10-дневный карантин. А вот посетить местные достопримечательности без сертификата не получится.Всем иностранцам также потребуется сделать за 48 часов до прибытия отрицательный ПЦР, сохраняется требование о тестировании и по прибытии.
https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html
абу-даби
дубай (эмират)
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Ольга Кабанова
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новости - туризм, абу-даби, вакцина "спутник v", сертификат о вакцинации, пцр-тест, туристы, туризм, карантин, дубай (эмират), оаэ
13:53 28.02.2022
 
ОАЭ ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов

Дубай отменил ПЦР-тест для привитых, а Абу-Даби — карантин для туристов без вакцины

© Pixabay / tkolesТорговый центр Dubai Mall
Торговый центр Dubai Mall - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Pixabay / tkoles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты смягчили антиковидные меры для иностранных туристов, в том числе из России, сообщает АТОР.
Теперь для въезда в Дубай вакцинированным россиянам (из отечественных препаратов признан "Спутник V") больше не нужно сдавать ПЦР. Достаточно предъявить сертификат на английском языке с читаемым QR-кодом. Тест на коронавирус потребуется сделать только один раз — после прохождения пограничного контроля в аэропорту прибытия.
Что касается непривитых путешественников, для них требование о ПЦР, полученном за 48 часов до прилета, остается прежним.
Кроме того, согласно решению местных властей, ношение масок на улице становится необязательным, причем не только в Дубае, но и во всех эмиратах.
С 28 января часть ковид-ограничений снимает и Абу-Даби. Непривитые туристы смогут въезжать в эмират почти на тех же условиях, что и вакцинированные: им больше не нужно будет проходить обязательный 10-дневный карантин. А вот посетить местные достопримечательности без сертификата не получится.
Всем иностранцам также потребуется сделать за 48 часов до прибытия отрицательный ПЦР, сохраняется требование о тестировании и по прибытии.
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 08:00Туризм
Эмират мировых рекордов: как получить яркие впечатления в Дубае
Опубликовано: О. Кабанова
 
ТуризмНовости - ТуризмАбу-ДабиВакцина "Спутник V"Сертификат о вакцинацииПЦР-тесттуристыТуризмКарантинДубай (эмират)ОАЭ
 
 
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