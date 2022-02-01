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Биография Льва Лещенко

Биография Льва Лещенко - РИА Новости, 01.02.2022

Биография Льва Лещенко

Эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве в семье кадрового офицера, ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T04:04

2022-02-01T04:04

2022-02-01T04:04

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Эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве в семье кадрового офицера, ветерана Великой Отечественной войны. Его мать умерла, когда сыну исполнился год.Детские годы будущего певца прошли в Сокольниках, где он занимался в хоре Дома пионеров, посещал секцию плавания, кружок художественного слова и духовой оркестр. По настоянию хормейстера он всерьез начал заниматься пением, выступая на школьной сцене с популярными в то время песнями Леонида Утесова.В 1959 году после окончания школы Лев Лещенко поступил в Большой театр, где год трудился рабочим сцены.С 1960 по 1961 год работал слесарем-сборщиком на Заводе точных измерительных приборов.В начале 1960-х годов он проходил срочную воинскую службу в танковых войсках в составе Группы советских войск в Германии. В январе 1962 года командование части направило рядового Лещенко в ансамбль песни и пляски, где он стал солистом.В сентябре 1964 года Лев Лещенко стал студентом ГИТИСа. С этого же года он начал работать в Москонцерте и стажерской группе Театра оперетты. Во время летних каникул гастролировал с концертными бригадами по СССР.В 1969 году певец был принят в труппу Московского театра оперетты.В феврале 1970 года стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Он выступал на радио, записывал романсы, народные и советские песни, сочинения зарубежных композиторов. Певец исполнил партию Порги в опере Джорджа Гершвина "Порги и Бесс", ораторию Родиона Щедрина "Ленин в сердце народном" в записи с Большим симфоническим оркестром под управлением Геннадия Рождественского, сотрудничал с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Юрия Силантьева.В марте 1970 года Лев Лещенко стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Он стал участником многих передач на радио и телевидении, концертов в Колонном зале Дома союзов.В 1972 году Лещенко стал лауреатом конкурса "Золотой Орфей" в Болгарии. В том же году с песней "За того парня" он получил первую премию на престижном в то время фестивале в Сопоте (Польша).Новый импульс популярности певцу принесла песня Владимира Харитонова и Давида Тухманова "День Победы", исполненная впервые в 1975 году, на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, и которую сам певец считал одним из главных своих достижений.В 1980-1989 годах Лев Лещенко продолжил концертную деятельность в качестве солиста-вокалиста Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР "Росконцерт".Он исполнял шлягеры, ставшие классикой отечественной эстрады, среди которых "Белая береза", "Не плачь, девчонка", "На земле живет любовь", "Татьянин день", "Любимые женщины", "Нам не жить друг без друга", "Соловьиная роща", "Притяжение Земли", "Ни минуты покоя", "Родная Земля", "Родительский дом", "Где мой дом родной?", "Городские цветы", "Травы луговые", "Господа офицеры" и многие другие.В 1990 году Лещенко создал и возглавил театр эстрадных представлений "Музыкальное агентство", которому в 1992 году был присвоен статус государственного. В 2016 году песня "День Победы" в его исполнении была признана лучшей песней о Великой Отечественной войне на фестивале творчества военнослужащих "Катюша". Более 10 лет Лев Лещенко преподавал в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Многие его ученики стали известными артистами эстрады – Марина Хлебникова, Катя Лель, Ольга Арефьева, Варвара и другие.В августе 2018 года он стал наставником музыкального проекта "Голос 60+" для вокалистов старше 60 лет. За годы творческой деятельности Лев Лещенко выпустил ряд пластинок, магнитоальбомов и компакт-дисков. Среди них – "Лев Лещенко" (1977), "Притяжение земли" (1980), "В кругу друзей" (1983), "Что-нибудь для души" (1987), "Белый цвет черемухи" (1993), "Ни минуты покоя" (1995), "Аромат любви" (1996), "Мир грез" (1999), "Простой мотив" (2001), "Территория любви" (2005), "Лучшие песни" (2009) и другие.Одни из последних его альбомов "Создан для тебя" вышел в августе 2018 года. Лев Лещенко снимался в фильмах "Двое в декабре" (фильм-спектакль, 1969), "Песни Марка Фрадкина" (фильм-концерт, 1977), "Старые песни о главном-1" (1996), "Старые песни о главном-3" (1998), "Обреченная стать звездой" (2005-2007), "Домашний арест" (2018) и других. Песни в его исполнении звучат в фильмах "Юркины рассветы" (1974), "О спорт, ты – мир! " (документальный) (1980), "Бравые парни" (1993), "Путейцы" (2007) и других. В 2001 году была издана первая книга Лещенко "Апология памяти", в которой артист рассказывает о своей жизни и современниках.В 2018 году вышла в свет его книга "Песни выбрали меня". Артист ведет активную общественную деятельность. Является вице-президентом Международного союза деятелей эстрадного искусства.Президент "Культурного фонда Льва Лещенко".С 2013 года – член общественного совета Министерства обороны РФ. В 2004 году певец стал совладельцем и почетным президентом подмосковного баскетбольного клуба "Триумф" (существовал до 2014 года). Член консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо".В 1999 году на площади Звезд ГЦКЗ "Россия" была заложена именная звезда Лещенко.Лев Лещенко – Заслуженный артист РСФСР (1977), Народный артист РСФСР (1984).В 2015 году певцу были присуждены звания Заслуженный артист Приднестровья и Народный артист Республики Северная Осетия-Алания.Лауреат премии Московского комсомола (1973) и премии Ленинского комсомола (1978), награжден орденами Дружбы народов (1980), "Знак Почета" (1985), "За заслуги в культуре и искусстве" (2022). http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201200008?index=8&rangeSize=1Лев Лещенко – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством": ордена IV степени удостоен в 2002 году, III степени – в 2007 году, II степени – в 2012 году, I степени – в 2017 году. Лауреат Премий ФСБ в номинации "Музыкальное искусство" за творческий вклад в патриотическое воспитание российских граждан (2008), Министерства обороны РФ в области культуры и искусства (2018) и специальной премии президента Белоруссии "Через искусство к миру и взаимопониманию" (2012).В 2016 году песня "День Победы" в исполнении Лещенко была признана лучшей песней о Великой Отечественной войне на фестивале творчества военнослужащих "Катюша". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, лев лещенко, рсфср, россия