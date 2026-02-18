Рейтинг@Mail.ru
Денис Майданов отметил 50-летие на сцене Кремля
Культура
 
01:13 18.02.2026
Денис Майданов отметил 50-летие на сцене Кремля
Денис Майданов отметил 50-летие на сцене Кремля
Народный артист России Денис Майданов отметил свое 50-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист России Денис Майданов отметил свое 50-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Главная цель - это, прежде всего, быть нужным людям. Артиста без зрителей не бывает. Только зритель выносит вердикт: быть этому артисту артистом, и тем более - народным. Сегодня - и в день своего 50-летия, и в день указа президента о присвоении звания народного артиста РФ - я хочу, прежде всего, поблагодарить страну. Спасибо за то, что приняли меня в то время, когда я появился на сцене. Спасибо всем, кто примкнул недавно, тем, которые до сих пор только открывают Дениса Майданова", - сказал он журналистам.
Так, праздничный концерт открылся песней "Я голосую за жизнь", которую Майданов исполнил вместе с всероссийским сводным хором Первых и детским музыкальным театром "Домисолька". Певец исполнил свои песни "Молодость моя", "Время - наркотик", "Вечная любовь", "Пролетая над нами", "Оранжевое солнце".
Дуэтом с народным артистом России Николаем Басковым юбиляр спел композицию "Рядом с тобой", а вместе с Хором Турецкого - "Территория сердца". Песню "Малая Родина" Майданов исполнил вместе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко, а композицию "Бывший подъесаул" - с народным артистом РФ Олегом Газмановым, заслуженными артистами России Александром Маршалом и Сергеем Войтенко.
Кроме того, в этот вечер на сцену вышли Александра Воробьева, народный артист РФ Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Елена Север, хор Пятницкого, народные артисты РФ Александр Буйнов, Лариса Долина и Диана Гурцкая, Джанго и другие.
Также праздник с Майдановым разделила его семья: с супругой певец исполнил песню "Верность", а с дочерью - "Давай, включай нашу!"
В завершение концерта прозвучали композиции "Полтос", "Мы вместе" и "36,6".
Культура
 
 
