Денис Майданов отметил 50-летие на сцене Кремля

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народный артист России Денис Майданов отметил свое 50-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

"Главная цель - это, прежде всего, быть нужным людям. Артиста без зрителей не бывает. Только зритель выносит вердикт: быть этому артисту артистом, и тем более - народным. Сегодня - и в день своего 50-летия, и в день указа президента о присвоении звания народного артиста РФ - я хочу, прежде всего, поблагодарить страну. Спасибо за то, что приняли меня в то время, когда я появился на сцене. Спасибо всем, кто примкнул недавно, тем, которые до сих пор только открывают Дениса Майданова ", - сказал он журналистам.

Так, праздничный концерт открылся песней "Я голосую за жизнь", которую Майданов исполнил вместе с всероссийским сводным хором Первых и детским музыкальным театром "Домисолька". Певец исполнил свои песни "Молодость моя", "Время - наркотик", "Вечная любовь", "Пролетая над нами", "Оранжевое солнце".

Также праздник с Майдановым разделила его семья: с супругой певец исполнил песню "Верность", а с дочерью - "Давай, включай нашу!"