16:49 18.12.2025
"Не бездомная". Лещенко рассказал, где может жить Долина
Певица Лариса Долина не останется без жилья после возврата Полине Лурье квартиры в Хамовниках, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью 360.ru. РИА Новости, 18.12.2025
"Не бездомная". Лещенко рассказал, где может жить Долина

Лев Лещенко заявил, что у Долиной есть несколько квартир и домов

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина не останется без жилья после возврата Полине Лурье квартиры в Хамовниках, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью 360.ru.
"У нее еще два или три места. <…> Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. <…> У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего", — рассказал он.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
Вчера, 10:42
Лещенко отметил, что Долина "не бездомная" и ей "есть где жить".

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Надеюсь, это случится". В чем призналась Лурье после сделки с Долиной
Вчера, 08:00
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Суд по делу о квартире Долиной - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной
Вчера, 09:55
 
Дело о квартире ДолинойЖильеМоскваРСФСРПрибалтикаЛев ЛещенкоЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
