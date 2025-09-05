https://ria.ru/20250905/intervidenie-2025-2040078580.html

Интервидение-2025: когда будет, участники, правила

Интервидение-2025: дата, участники, кто от России, билеты

Интервидение-2025: когда будет, участники, правила

Финал международного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Конкурсанты из разных уголков планеты исполнят песни и... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T20:19:00+03:00

2025-09-05T20:19:00+03:00

2025-09-05T20:19:00+03:00

интервидение – 2025

шоубиз

россия

ссср

москва

игорь матвиенко

игорь иванов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017710676_0:237:1000:800_1920x0_80_0_0_201c97632e6decddb8300ac3a84cf0ae.jpg

Финал международного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Конкурсанты из разных уголков планеты исполнят песни и поборются за главный приз — 300 000 евро. Кто примет участие, как определят победителя, где купить билеты — в материале РИА Новости.Организация конкурсаМеждународный музыкальный конкурс "Интервидение" объединит музыкальные таланты из разных стран. Указ о проведении конкурса подписал президент России Владимир Путин.Россию представит певец Shaman. В составе жюри от России — народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Руководителем проекта стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он возглавил организационный комитет конкурса. Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента, стал председателем наблюдательного совета.Организатор конкурса — Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".Послы конкурса:Список участников Интервидения-2025В конкурсе официально подтвердили участие представители 23 страны.Как купить билеты на Интервидение-2025Билеты поступили в продажу 1 июля 2025 года на официальном сайте конкурса и в партнерских билетных сервисах. Приобрести их можно по телефону или забронировать онлайн:В течение нескольких минут на почту придет файл-подтверждение о регистрации с указанием номера заявки.SHAMAN представит РоссиюРоссию на конкурсе представит Shaman (Ярослав Дронов). Он исполнит песню "Прямо по сердцу", созданную Максимом Фадеевым. Продюсер "Фабрики звезд-2", автор хитов "Долетай", "Вдвоем", "Высоко" рассказал: "На создание трека ушло всего 4 минуты, а полная работа над ним заняла около двух недель".Композицию презентовали 7 июня 2025 года на церемонии MUZ-TV Awards. Песня уже завоевала сердца миллионов слушателей и имеет все шансы на высокую оценку международного жюри.Правила и формат конкурса Интервидение 2025Участниками "Интервидения" могут быть артисты в возрасте от 16 лет. Нужно представить песню на любом языке мира продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп-музыки."Артист должен иметь максимальную известность в своей стране, максимально высокие показатели на различных стриминговых музыкальных платформах и, конечно, опыт выступлений в больших концертных залах", — отмечает Игорь Иванов, co-founder ООО "Doctor Team".Жанр, как правило, поп-музыка, при этом приветствуется привязка к этносу, фольклору. При этом обязательно живое выступление, без каких-либо динамических фонограмм. Эксперт уточняет, что можно использовать плейбэк или live to trick. Но голосовая дорожка в любом случае должна быть живой. Может выступать live band — до 6 человек. Финальное выступление не должно отличаться от номера на репетициях.Очередность выступления стран будет определена методом жеребьевки, которая, как уточнил заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, пройдет 12 сентября в национальном центре "Россия".История конкурса: от СССР до современностиМеждународный конкурс "Интервидение" появился в начале 1960-х. Фестиваль на протяжении нескольких лет проходил в польском Сопоте под эгидой основанной в 1946 году Международной организации радиовещания и телевидения (OIRT).После распада СССР и объединения OIRT с Европейским вещательным союзом (EBU) история "Интервидения" прервалась, конкурс не проводили с 1993 года. Он возродился в 2008 году под названием "Пять звезд. Интервидение". В концертном зале "Фестивальный" в Сочи тогда выступали представители 11 стран."Вновь о конкурсе заговорили в 2023 году, когда зашла речь об альтернативе Евровидению. Была нужна новая площадка, схожая по масштабу и по объему, но с иным социально-культурным и политическим кодом, потому что такие конкурсы не просто песенные, они отражают ценности общества, — говорит Игорь Иванов. — “Интервидение” должно стать отражением традиционных культурных ценностей той страны, от которой выступает артист. Это касается и репертуара и является главным критерием выбора композиции, и образа певца, в котором должна проявляться национальная идентичность, этническая преемственность".В феврале 2025 года объявили о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" на стадионе Live Арена в Москве. Об участии заявили представители более 20 стран."Конкурс докажет, что ничью культуру отменить невозможно", — заявил Александр Панкин, замминистра иностранных дел России.

россия

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервидение – 2025, россия, ссср, москва, игорь матвиенко, игорь иванов, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , дмитрий чернышенко, александр журавский, максим фадеев, пелагея, музыка