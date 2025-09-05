https://ria.ru/20250905/intervidenie-2025-2040078580.html
Интервидение-2025: когда будет, участники, правила
Интервидение-2025: дата, участники, кто от России, билеты
Интервидение-2025: когда будет, участники, правила
Финал международного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Конкурсанты из разных уголков планеты исполнят песни и... РИА Новости, 05.09.2025
Финал международного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Конкурсанты из разных уголков планеты исполнят песни и поборются за главный приз — 300 000 евро. Кто примет участие, как определят победителя, где купить билеты — в материале РИА Новости.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" объединит музыкальные таланты из разных стран. Указ
о проведении конкурса подписал президент России Владимир Путин
.
Россию представит певец Shaman
. В составе жюри от России — народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко
. Руководителем проекта стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он возглавил организационный комитет конкурса. Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента, стал председателем наблюдательного совета.
Организатор конкурса — Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".
- заслуженный артист России Дима Билан;
- заслуженная артистка России Пелагея;
- лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин;
- певица Клава Кока;
- группа AY YOLA.
Список участников Интервидения-2025
В конкурсе официально подтвердили участие представители 23 страны.
Список участников Интервидения-2025
Страна
Примечание
Белоруссия
Настя Кравченко, "Мотылек"
Венесуэла
Омар Оседо, La Fiesta de la Paz ("Праздник мира")
Вьетнам
Дык Фук, Phù Đổng Thiên Vương ("Небесный принц Phù Đổng")
Египет
Мустафа Саад
Индия
Рухан Малик
Казахстан
Ернар Садирбаев, известный как Әмре исполнит песню о "Свете степи"
Катар
Дана Аль-Мир
Китай
Ван Си
Колумбия
Нидия Гонгора, "En los Manglares"
Кыргызстан
трио Nomad, "Жалгыз сага"
Куба
Сулема Иглесиас Саласар, "Guaguancó"
Россия
SHAMAN (Ярослав Дронов), "Прямо по сердцу"
Саудовская Аравия
Зейна Имад "Просто переживаю"
Сербия
Слободан Тркуля & Balkanopolis
США
Брэндон Ховард
Таджикистан
Фаррух Хасанов "Гори!"
Узбекистан
Шохрух Мирзо Ганиев
ЮАР
группа Mzansi Jikelele
Эфиопия
Нетсанет Султан
Кения
Наташа Санайпей Танде
Мадагаскар
Denise и D-Lain Tiako Hanjeky (“Хочу большего для нас”)
Бразилия
Лусиану Калазанс и Таис Надер
Как купить билеты на Интервидение-2025
Билеты поступили в продажу 1 июля 2025 года на официальном сайте
конкурса и в партнерских билетных сервисах. Приобрести их можно по телефону или забронировать онлайн:
- перейдите на сайт intervision.world
- в левом верхнем углу нажмите "Билеты";
- для подтверждения нажмите синюю кнопку "Создать заявку", а потом "Оформить заявку";
- в указанный таймер необходимо внести в окне регистрации свои данные: имя, номер телефона и адрес электронной почты;
- подтвердить покупку, нажав на "Оформить заявку".
В течение нескольких минут на почту придет файл-подтверждение о регистрации с указанием номера заявки.
Россию на конкурсе представит Shaman (Ярослав Дронов). Он исполнит
песню "Прямо по сердцу", созданную Максимом Фадеевым
. Продюсер "Фабрики звезд-2", автор хитов "Долетай", "Вдвоем", "Высоко" рассказал
: "На создание трека ушло всего 4 минуты, а полная работа над ним заняла около двух недель".
Композицию презентовали 7 июня 2025 года на церемонии MUZ-TV Awards. Песня уже завоевала сердца миллионов слушателей и имеет все шансы на высокую оценку международного жюри.
Правила и формат конкурса Интервидение 2025
Участниками "Интервидения" могут быть артисты в возрасте от 16 лет. Нужно представить песню на любом языке мира продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп-музыки.
"Артист должен иметь максимальную известность в своей стране, максимально высокие показатели на различных стриминговых музыкальных платформах и, конечно, опыт выступлений в больших концертных залах", — отмечает Игорь Иванов, co-founder ООО "Doctor Team".
Жанр, как правило, поп-музыка, при этом приветствуется привязка к этносу, фольклору. При этом обязательно живое выступление, без каких-либо динамических фонограмм. Эксперт уточняет, что можно использовать плейбэк или live to trick. Но голосовая дорожка в любом случае должна быть живой. Может выступать live band — до 6 человек. Финальное выступление не должно отличаться от номера на репетициях.
Очередность выступления стран будет определена методом жеребьевки, которая, как уточнил заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский
, пройдет 12 сентября в национальном центре "Россия".
- Имя победителя определит международное профессиональное жюри.
- В его состав войдут эксперты музыкальной индустрии из разных стран. От России — композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
- Конкурсная песня, которая наберет наибольшее количество баллов, займет первое место.
- Победителю, помимо хрустального кубка, будет вручен денежный приз.
История конкурса: от СССР до современности
Международный конкурс "Интервидение" появился в начале 1960-х. Фестиваль на протяжении нескольких лет проходил в польском Сопоте под эгидой основанной в 1946 году Международной организации радиовещания и телевидения (OIRT).
- В 1961 году победителем стал швейцарский певец Джо Роланд.
- В 1963 году первое место заняла советская певица Тамара Миансарова.
- С 1965 по 1968 годы фестиваль песни "Интервидение — Золотой ключ", был организован в разных городах Чехословакии, в том числе в Праге.
- В 1972 году победу в конкурсе одержал Лев Лещенко, исполнив песню "За того парня".
- В 1976 году гран-при музыкального конкурса в Сопоте получила Ирина Понаровская с композицией песня "Мольба".
- В 1978 году Алла Пугачева выступала на конкурсе с песней Бориса Рычкова "Все могут короли".
- В 1980 году победу на конкурсе одержал Николай Гнатюк исполнивший песню "На ветрах осенних".
- В 1984 году СССР представляла эстонская певица Анне Вески.
После распада СССР и объединения OIRT с Европейским вещательным союзом (EBU) история "Интервидения" прервалась, конкурс не проводили с 1993 года. Он возродился в 2008 году под названием "Пять звезд. Интервидение". В концертном зале "Фестивальный" в Сочи тогда выступали представители 11 стран.
"Вновь о конкурсе заговорили в 2023 году, когда зашла речь об альтернативе Евровидению. Была нужна новая площадка, схожая по масштабу и по объему, но с иным социально-культурным и политическим кодом, потому что такие конкурсы не просто песенные, они отражают ценности общества, — говорит Игорь Иванов. — “Интервидение” должно стать отражением традиционных культурных ценностей той страны, от которой выступает артист. Это касается и репертуара и является главным критерием выбора композиции, и образа певца, в котором должна проявляться национальная идентичность, этническая преемственность".
В феврале 2025 года объявили о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" на стадионе Live Арена в Москве. Об участии заявили представители более 20 стран.
"Конкурс докажет, что ничью культуру отменить невозможно", — заявил Александр Панкин, замминистра иностранных дел России.