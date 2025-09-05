Рейтинг@Mail.ru
Интервидение-2025: дата, участники, кто от России, билеты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:19 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/intervidenie-2025-2040078580.html
Интервидение-2025: когда будет, участники, правила
Интервидение-2025: дата, участники, кто от России, билеты
Интервидение-2025: когда будет, участники, правила
Финал международного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Конкурсанты из разных уголков планеты исполнят песни и... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T20:19:00+03:00
2025-09-05T20:19:00+03:00
интервидение – 2025
шоубиз
россия
ссср
москва
игорь матвиенко
игорь иванов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017710676_0:237:1000:800_1920x0_80_0_0_201c97632e6decddb8300ac3a84cf0ae.jpg
Финал международного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Конкурсанты из разных уголков планеты исполнят песни и поборются за главный приз — 300 000 евро. Кто примет участие, как определят победителя, где купить билеты — в материале РИА Новости.Организация конкурсаМеждународный музыкальный конкурс "Интервидение" объединит музыкальные таланты из разных стран. Указ о проведении конкурса подписал президент России Владимир Путин.Россию представит певец Shaman. В составе жюри от России — народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Руководителем проекта стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он возглавил организационный комитет конкурса. Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента, стал председателем наблюдательного совета.Организатор конкурса — Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".Послы конкурса:Список участников Интервидения-2025В конкурсе официально подтвердили участие представители 23 страны.Как купить билеты на Интервидение-2025Билеты поступили в продажу 1 июля 2025 года на официальном сайте конкурса и в партнерских билетных сервисах. Приобрести их можно по телефону или забронировать онлайн:В течение нескольких минут на почту придет файл-подтверждение о регистрации с указанием номера заявки.SHAMAN представит РоссиюРоссию на конкурсе представит Shaman (Ярослав Дронов). Он исполнит песню "Прямо по сердцу", созданную Максимом Фадеевым. Продюсер "Фабрики звезд-2", автор хитов "Долетай", "Вдвоем", "Высоко" рассказал: "На создание трека ушло всего 4 минуты, а полная работа над ним заняла около двух недель".Композицию презентовали 7 июня 2025 года на церемонии MUZ-TV Awards. Песня уже завоевала сердца миллионов слушателей и имеет все шансы на высокую оценку международного жюри.Правила и формат конкурса Интервидение 2025Участниками "Интервидения" могут быть артисты в возрасте от 16 лет. Нужно представить песню на любом языке мира продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп-музыки."Артист должен иметь максимальную известность в своей стране, максимально высокие показатели на различных стриминговых музыкальных платформах и, конечно, опыт выступлений в больших концертных залах", — отмечает Игорь Иванов, co-founder ООО "Doctor Team".Жанр, как правило, поп-музыка, при этом приветствуется привязка к этносу, фольклору. При этом обязательно живое выступление, без каких-либо динамических фонограмм. Эксперт уточняет, что можно использовать плейбэк или live to trick. Но голосовая дорожка в любом случае должна быть живой. Может выступать live band — до 6 человек. Финальное выступление не должно отличаться от номера на репетициях.Очередность выступления стран будет определена методом жеребьевки, которая, как уточнил заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, пройдет 12 сентября в национальном центре "Россия".История конкурса: от СССР до современностиМеждународный конкурс "Интервидение" появился в начале 1960-х. Фестиваль на протяжении нескольких лет проходил в польском Сопоте под эгидой основанной в 1946 году Международной организации радиовещания и телевидения (OIRT).После распада СССР и объединения OIRT с Европейским вещательным союзом (EBU) история "Интервидения" прервалась, конкурс не проводили с 1993 года. Он возродился в 2008 году под названием "Пять звезд. Интервидение". В концертном зале "Фестивальный" в Сочи тогда выступали представители 11 стран."Вновь о конкурсе заговорили в 2023 году, когда зашла речь об альтернативе Евровидению. Была нужна новая площадка, схожая по масштабу и по объему, но с иным социально-культурным и политическим кодом, потому что такие конкурсы не просто песенные, они отражают ценности общества, — говорит Игорь Иванов. — “Интервидение” должно стать отражением традиционных культурных ценностей той страны, от которой выступает артист. Это касается и репертуара и является главным критерием выбора композиции, и образа певца, в котором должна проявляться национальная идентичность, этническая преемственность".В феврале 2025 года объявили о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" на стадионе Live Арена в Москве. Об участии заявили представители более 20 стран."Конкурс докажет, что ничью культуру отменить невозможно", — заявил Александр Панкин, замминистра иностранных дел России.
россия
ссср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017710676_0:143:1000:893_1920x0_80_0_0_2fe68f3bd08802701155e47fb39bc542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервидение – 2025, россия, ссср, москва, игорь матвиенко, игорь иванов, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , дмитрий чернышенко, александр журавский, максим фадеев, пелагея, музыка
Интервидение – 2025, Шоубиз, Россия, СССР, Москва, Игорь Матвиенко, Игорь Иванов, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Дмитрий Чернышенко, Александр Журавский, Максим Фадеев, Пелагея, Музыка

Интервидение-2025: когда будет, участники, правила

© Фото : ИнтервидениеЛоготип международного музыкального конкурса "Интервидение-2025"
Логотип международного музыкального конкурса Интервидение-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Интервидение
Логотип международного музыкального конкурса "Интервидение-2025"
Читать ria.ru в
Дзен
Финал международного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Конкурсанты из разных уголков планеты исполнят песни и поборются за главный приз — 300 000 евро. Кто примет участие, как определят победителя, где купить билеты — в материале РИА Новости.

Организация конкурса

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" объединит музыкальные таланты из разных стран. Указ о проведении конкурса подписал президент России Владимир Путин.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнсталляция земного шара, на котором изображены страны – участницы конкурса "Интервидение"
Инсталляция земного шара, на котором изображены страны – участницы конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Инсталляция земного шара, на котором изображены страны – участницы конкурса "Интервидение"
Россию представит певец Shaman. В составе жюри от России — народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Руководителем проекта стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он возглавил организационный комитет конкурса. Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента, стал председателем наблюдательного совета.
Организатор конкурса — Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Певица Пелагея. Архивное фото
Послы конкурса:
  • заслуженный артист России Дима Билан;
  • заслуженная артистка России Пелагея;
  • лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин;
  • певица Клава Кока;
  • группа AY YOLA.
© Фото : Социальные сети Washington CapitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Социальные сети Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото

Список участников Интервидения-2025

В конкурсе официально подтвердили участие представители 23 страны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Настя Кравченко
Певица Настя Кравченко во время выступления на концерте Звезды Русского Радио на сцене Летнего амфитеатра в рамках XXXII международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Настя Кравченко. Архивное фото
Список участников Интервидения-2025

Страна

Примечание

Белоруссия

Настя Кравченко, "Мотылек"

Венесуэла

Омар Оседо, La Fiesta de la Paz ("Праздник мира")

Вьетнам

Дык Фук, Phù Đổng Thiên Vương ("Небесный принц Phù Đổng")

Египет

Мустафа Саад

Индия

Рухан Малик

Казахстан

Ернар Садирбаев, известный как Әмре исполнит песню о "Свете степи"

Катар

Дана Аль-Мир

Китай

Ван Си

Колумбия

Нидия Гонгора, "En los Manglares"

Кыргызстан

трио Nomad, "Жалгыз сага"

Куба

Сулема Иглесиас Саласар, "Guaguancó"

Россия

SHAMAN (Ярослав Дронов), "Прямо по сердцу"

Саудовская Аравия

Зейна Имад "Просто переживаю"

Сербия

Слободан Тркуля & Balkanopolis

США

Брэндон Ховард

Таджикистан

Фаррух Хасанов "Гори!"

Узбекистан

Шохрух Мирзо Ганиев

ЮАР

группа Mzansi Jikelele

Эфиопия

Нетсанет Султан

Кения

Наташа Санайпей Танде

Мадагаскар

Denise и D-Lain Tiako Hanjeky (“Хочу большего для нас”)

Бразилия

Лусиану Калазанс и Таис Надер

© Фото : Интервидение 2025/TelegramПевец Шохрух Ганиев
Певец Шохрух Ганиев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Интервидение 2025/Telegram
Певец Шохрух Ганиев

Как купить билеты на Интервидение-2025

Билеты поступили в продажу 1 июля 2025 года на официальном сайте конкурса и в партнерских билетных сервисах. Приобрести их можно по телефону или забронировать онлайн:
  • перейдите на сайт intervision.world
  • в левом верхнем углу нажмите "Билеты";
  • для подтверждения нажмите синюю кнопку "Создать заявку", а потом "Оформить заявку";
  • в указанный таймер необходимо внести в окне регистрации свои данные: имя, номер телефона и адрес электронной почты;
  • подтвердить покупку, нажав на "Оформить заявку".
В течение нескольких минут на почту придет файл-подтверждение о регистрации с указанием номера заявки.
© Фото : Интервидение 2025/TelegramПевец, композитор и продюсер Омар Аседо
Певец, композитор и продюсер Омар Аседо - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Интервидение 2025/Telegram
Певец, композитор и продюсер Омар Аседо

SHAMAN представит Россию

Россию на конкурсе представит Shaman (Ярослав Дронов). Он исполнит песню "Прямо по сердцу", созданную Максимом Фадеевым. Продюсер "Фабрики звезд-2", автор хитов "Долетай", "Вдвоем", "Высоко" рассказал: "На создание трека ушло всего 4 минуты, а полная работа над ним заняла около двух недель".
Композицию презентовали 7 июня 2025 года на церемонии MUZ-TV Awards. Песня уже завоевала сердца миллионов слушателей и имеет все шансы на высокую оценку международного жюри.
© Фото предоставлено пресс-службой международного музыкального конкурса "Интервидение"Съемки клипа "Прямо по сердцу" певца SHAMAN
Съемки клипа Прямо по сердцу певца SHAMAN - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой международного музыкального конкурса "Интервидение"
Съемки клипа "Прямо по сердцу" певца SHAMAN

Правила и формат конкурса Интервидение 2025

Участниками "Интервидения" могут быть артисты в возрасте от 16 лет. Нужно представить песню на любом языке мира продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп-музыки.
"Артист должен иметь максимальную известность в своей стране, максимально высокие показатели на различных стриминговых музыкальных платформах и, конечно, опыт выступлений в больших концертных залах", — отмечает Игорь Иванов, co-founder ООО "Doctor Team".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПремьера клипа певца SHAMAN на песню "Прямо по сердцу" для международного музыкального конкурса "Интервидение — 2025" на Новом Арбате в Москве
Премьера клипа певца SHAMAN на песню Прямо по сердцу для международного музыкального конкурса Интервидение — 2025 на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Премьера клипа певца SHAMAN на песню "Прямо по сердцу" для международного музыкального конкурса "Интервидение — 2025" на Новом Арбате в Москве
Жанр, как правило, поп-музыка, при этом приветствуется привязка к этносу, фольклору. При этом обязательно живое выступление, без каких-либо динамических фонограмм. Эксперт уточняет, что можно использовать плейбэк или live to trick. Но голосовая дорожка в любом случае должна быть живой. Может выступать live band — до 6 человек. Финальное выступление не должно отличаться от номера на репетициях.
Очередность выступления стран будет определена методом жеребьевки, которая, как уточнил заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, пройдет 12 сентября в национальном центре "Россия".
  • Имя победителя определит международное профессиональное жюри.
  • В его состав войдут эксперты музыкальной индустрии из разных стран. От России — композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПродюсер Игорь Матвиенко
Продюсер Игорь Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
  • Конкурсная песня, которая наберет наибольшее количество баллов, займет первое место.
  • Победителю, помимо хрустального кубка, будет вручен денежный приз.

История конкурса: от СССР до современности

© РИА Новости / И. Рыбаков | Перейти в медиабанкТелевизионная заставка "Интервидение"
Телевизионная заставка Интервидение - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / И. Рыбаков
Перейти в медиабанк
Телевизионная заставка "Интервидение"
Международный конкурс "Интервидение" появился в начале 1960-х. Фестиваль на протяжении нескольких лет проходил в польском Сопоте под эгидой основанной в 1946 году Международной организации радиовещания и телевидения (OIRT).
  • В 1961 году победителем стал швейцарский певец Джо Роланд.
  • В 1963 году первое место заняла советская певица Тамара Миансарова.
© РИА Новости / Виктор Ахломов | Перейти в медиабанкПевица Тамара Миансарова
Певица Тамара Миансарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Виктор Ахломов
Перейти в медиабанк
Певица Тамара Миансарова. Архивное фото
  • С 1965 по 1968 годы фестиваль песни "Интервидение — Золотой ключ", был организован в разных городах Чехословакии, в том числе в Праге.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкЧехословацкий эстрадный певец Карел Готт
Чехословацкий эстрадный певец Карел Готт - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
Чехословацкий эстрадный певец Карел Готт
  • В 1972 году победу в конкурсе одержал Лев Лещенко, исполнив песню "За того парня".
  • В 1976 году гран-при музыкального конкурса в Сопоте получила Ирина Понаровская с композицией песня "Мольба".
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкДжазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская
Джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская
  • В 1978 году Алла Пугачева выступала на конкурсе с песней Бориса Рычкова "Все могут короли".
  • В 1980 году победу на конкурсе одержал Николай Гнатюк​​​​​​ исполнивший песню "На ветрах осенних".
  • В 1984 году СССР представляла эстонская певица Анне Вески.
© РИА Новости / Мааск | Перейти в медиабанкПевица Анне Вески
Певица Анне Вески - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Мааск
Перейти в медиабанк
Певица Анне Вески
После распада СССР и объединения OIRT с Европейским вещательным союзом (EBU) история "Интервидения" прервалась, конкурс не проводили с 1993 года. Он возродился в 2008 году под названием "Пять звезд. Интервидение". В концертном зале "Фестивальный" в Сочи тогда выступали представители 11 стран.
"Вновь о конкурсе заговорили в 2023 году, когда зашла речь об альтернативе Евровидению. Была нужна новая площадка, схожая по масштабу и по объему, но с иным социально-культурным и политическим кодом, потому что такие конкурсы не просто песенные, они отражают ценности общества, — говорит Игорь Иванов. — “Интервидение” должно стать отражением традиционных культурных ценностей той страны, от которой выступает артист. Это касается и репертуара и является главным критерием выбора композиции, и образа певца, в котором должна проявляться национальная идентичность, этническая преемственность".
В феврале 2025 года объявили о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" на стадионе Live Арена в Москве. Об участии заявили представители более 20 стран.
"Конкурс докажет, что ничью культуру отменить невозможно", — заявил Александр Панкин, замминистра иностранных дел России.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025" на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
 
ШоубизИнтервидение – 2025РоссияСССРМоскваИгорь МатвиенкоИгорь ИвановВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Дмитрий ЧернышенкоАлександр ЖуравскийМаксим ФадеевПелагеяМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала