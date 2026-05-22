Лещенко оценил возвращение Шварца на пост главного тренера "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
21:23 22.05.2026 (обновлено: 21:27 22.05.2026)
Лещенко оценил возвращение Шварца на пост главного тренера "Динамо"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСандро Шварц
  • Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», подписав контракт до лета 2029 года.
  • Лев Лещенко, народный артист России и болельщик «Динамо», считает, что оценку решению вернуть Шварца можно будет дать только со временем.
  • Сандро Шварц ранее занимал пост главного тренера «Динамо» с 2020 по 2022 год.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Народный артист России болельщик московского футбольного клуба "Динамо" Лев Лещенко заявил РИА Новости, что только со временем можно будет оценить решение руководства "бело-голубых" вернуть на пост главного тренера немецкого специалиста Сандро Шварца.
В пятницу "Динамо" объявило о возвращении Шварца, он подписал контракт до лета 2029 года.
"Сейчас я не представляю, в какой он форме, но время покажет", - сказал Лещенко.
Шварцу 47 лет, он занимал пост главного тренера "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".
"Динамо" (45 очков) завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.
