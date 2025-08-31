Рейтинг@Mail.ru
Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР
Культура
 
08:00 31.08.2025
Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР
Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Павел Сурков. "Интервидение" возвращается в Россию — финал состоится 20 сентября на Live Arena в поселке Новоивановское под Москвой. Идеальный повод вспомнить, как советские артисты превращали сцену в место международного культурного обмена: от первой победы Тамары Миансаровой до громкого триумфа Аллы Пугачевой, от премии Льва Лещенко за песню "За того парня" до двойного успеха Анне Вески в 1984-м. Эти истории и создают стиль фестиваля, к которому снова будет приковано внимание зрителей многих стран.Самые яркие моменты "Интервидения" разных лет с участием исполнителей из СССР — в материале РИА Новости.Тамара МиансароваВ 1963-м на фестивале эстрадной песни в Польше состоялся дебют советской певицы. Это была Тамара Минасарова с песней "Пусть всегда будет солнце" (знаменитый "Солнечный круг, небо вокруг").Песня Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина тогда полюбилась полякам, а сама Миансарова стала там звездой. Ее называли в прессе "Солнышко" и даже выпустили духи под названием "Тамара" — именно в честь певицы. Миансарова стала активно гастролировать в странах социалистического лагеря, но самые большие аудитории собирала, естественно, в Польше. Однажды в Кракове ей устроили по-настоящему королевский прием: советскую исполнительницу встретил ансамбль из ста музыкантов, которые спели "Солнечный круг" на польском языке.А местные кинематографисты даже сняли про нее документальный фильм — "25 минут с Тамарой Миансаровой", аналогичный тем, что снимали про западных поп- и рок-звезд.Лев Лещенко — 1972 годПуть Лещенко к победе не назовешь простым. В 1970-м певец стал лауреатом конкурса артистов эстрады, и в Сопот можно было поехать на следующий год. Даже песню подготовили: Оскар Фельцман на стихи Роберта Рождественского написал "Балладу о красках". Имя Лещенко появилось на афишах, но руководство СССР приняло иное решение: отправить представителя одной из союзных республик. В Сопот в результате поехала молдавская певица Мария Кодряну. Перед Лещенко извинились и пообещали участие в следующем международном конкурсе.Через год он отправился на болгарский "Золотой Орфей" с песней Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли". Ну а затем поехал в Сопот с композицией из фильма "Минута молчания". Она называлась "За того парня", музыку написал Марк Фрадкин. Композитор настаивал, чтобы песню на эстраде исполнял Лев Лещенко. И на правило о том, что один и тот же артист за год не может выступить на двух международных фестивалях, решили посмотреть сквозь пальцы. Советский певец поехал в Сопот и получил первую премию. Исполнение Лещенко так понравилось организаторам, что на заключительном концерте он исполнил ее три раза. А потом еще полкуплета на бис с измененной аранжировкой, где в финале певец мог взять высокую ноту. Зрители были в восторге.Ирина Понаровская — 1976 годОт СССР на конкурс решили отправить молодую певицу Ирину Понаровскую с песней Александра Журбина "Мольба" на стихи Ильи Резника. Проникновенное исполнение покорило публику: Понаровскую вызывали на бис на заключительном концерте несколько раз. Это было, конечно, нарушением фестивальных традиций, но певица не сопротивлялась.Незадолго до Сопота она уже выступала на международном конкурсе в Дрездене — и сама кардинально изменила имидж. Коротко постриглась и выглядела как современная европейская девушка — небывалое для советских певиц. После триумфа в Сопоте Понаровскую за границей принимали как родную — польские зрители искренне ею восхищались. Собственно, после этого по-настоящему зажглась ее сценическая звезда.Алла Пугачева — 1978 годАлла Пугачева выступала на конкурсе с песней Бориса Рычкова "Все могут короли" на стихи Леонида Дербенева. Вместе с песней "Арлекино", которая принесла Пугачевой всесоюзную известность, эта композиция отлично вписывалась в новый эстрадный стиль певицы. С одной стороны, это любовная история, что зрителю всегда интересно. С другой — в ней была исполнительская эксцентрика, которая подчеркивала необычный сценический образ.Именно этой экспрессией Алла буквально взорвала зал. Она казалась такой непосредственной, яркой, с мощной энергетикой. Плюс музыкальная основа песни позволяла демонстрировать выразительный тембр голоса, так что победа практически была обеспечена. Тут совпало все: и образ, и музыкальный материал, и артистическая подача.Анне Вески — 1984 годВ 1984-м на конкурс, который стал называться "Гран-при музыкального фестиваля в Сопоте", поехала молодая эстонская певица Анне Вески. Сперва ее принимали не очень тепло, она была незнакома публике. Но Вески справилась — и ее сценическое мастерство, молодой задор и энергия покорили публику. Кстати, песня "Позади крутой поворот" надолго закрепилась в репертуаре Анне.Вески получила по итогам фестиваля сразу две премии: за лучшую песню международного конкурса и за лучшее исполнение польской песни. Анне включила в программу песню "Полька Идолька", и ее исполнение понравилось жюри. Более того, выступление очень хорошо приняли местные журналисты — и это даже привело тогда к некоторому потеплению отношений между Польшей и СССР.
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Павел Сурков. "Интервидение" возвращается в Россию — финал состоится 20 сентября на Live Arena в поселке Новоивановское под Москвой. Идеальный повод вспомнить, как советские артисты превращали сцену в место международного культурного обмена: от первой победы Тамары Миансаровой до громкого триумфа Аллы Пугачевой, от премии Льва Лещенко за песню "За того парня" до двойного успеха Анне Вески в 1984-м. Эти истории и создают стиль фестиваля, к которому снова будет приковано внимание зрителей многих стран.
Самые яркие моменты "Интервидения" разных лет с участием исполнителей из СССР — в материале РИА Новости.

Тамара Миансарова

В 1963-м на фестивале эстрадной песни в Польше состоялся дебют советской певицы. Это была Тамара Минасарова с песней "Пусть всегда будет солнце" (знаменитый "Солнечный круг, небо вокруг").
Советская певица Тамара Григорьевна Миансарова выступает на концерте

Тамара Миансарова

Советская певица Тамара Григорьевна Миансарова выступает на концерте

Исполнительница эстрадных песен Тамара Миансарова

Песня Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина тогда полюбилась полякам, а сама Миансарова стала там звездой. Ее называли в прессе "Солнышко" и даже выпустили духи под названием "Тамара" — именно в честь певицы. Миансарова стала активно гастролировать в странах социалистического лагеря, но самые большие аудитории собирала, естественно, в Польше. Однажды в Кракове ей устроили по-настоящему королевский прием: советскую исполнительницу встретил ансамбль из ста музыкантов, которые спели "Солнечный круг" на польском языке.
А местные кинематографисты даже сняли про нее документальный фильм — "25 минут с Тамарой Миансаровой", аналогичный тем, что снимали про западных поп- и рок-звезд.

Лев Лещенко — 1972 год

Путь Лещенко к победе не назовешь простым. В 1970-м певец стал лауреатом конкурса артистов эстрады, и в Сопот можно было поехать на следующий год. Даже песню подготовили: Оскар Фельцман на стихи Роберта Рождественского написал "Балладу о красках". Имя Лещенко появилось на афишах, но руководство СССР приняло иное решение: отправить представителя одной из союзных республик. В Сопот в результате поехала молдавская певица Мария Кодряну. Перед Лещенко извинились и пообещали участие в следующем международном конкурсе.
Через год он отправился на болгарский "Золотой Орфей" с песней Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли". Ну а затем поехал в Сопот с композицией из фильма "Минута молчания". Она называлась "За того парня", музыку написал Марк Фрадкин. Композитор настаивал, чтобы песню на эстраде исполнял Лев Лещенко. И на правило о том, что один и тот же артист за год не может выступить на двух международных фестивалях, решили посмотреть сквозь пальцы. Советский певец поехал в Сопот и получил первую премию.
Певец Лев Лещенко

Певец Лев Лещенко. 1970 год

Певец Лев Лещенко

Певец Лев Лещенко
Исполнение Лещенко так понравилось организаторам, что на заключительном концерте он исполнил ее три раза. А потом еще полкуплета на бис с измененной аранжировкой, где в финале певец мог взять высокую ноту. Зрители были в восторге.

Ирина Понаровская — 1976 год

Ирина Понаровская — 1976 год

От СССР на конкурс решили отправить молодую певицу Ирину Понаровскую с песней Александра Журбина "Мольба" на стихи Ильи Резника. Проникновенное исполнение покорило публику: Понаровскую вызывали на бис на заключительном концерте несколько раз. Это было, конечно, нарушением фестивальных традиций, но певица не сопротивлялась.
Незадолго до Сопота она уже выступала на международном конкурсе в Дрездене — и сама кардинально изменила имидж. Коротко постриглась и выглядела как современная европейская девушка — небывалое для советских певиц.
После триумфа в Сопоте Понаровскую за границей принимали как родную — польские зрители искренне ею восхищались. Собственно, после этого по-настоящему зажглась ее сценическая звезда.

Алла Пугачева — 1978 год

Алла Пугачева — 1978 год

Алла Пугачева выступала на конкурсе с песней Бориса Рычкова "Все могут короли" на стихи Леонида Дербенева.
Вместе с песней "Арлекино", которая принесла Пугачевой всесоюзную известность, эта композиция отлично вписывалась в новый эстрадный стиль певицы. С одной стороны, это любовная история, что зрителю всегда интересно. С другой — в ней была исполнительская эксцентрика, которая подчеркивала необычный сценический образ.
Советская эстрадная певица Алла Пугачева исполняет песню "Арлекино"
Заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева на концерте, который прошел в Москве в рамках открытия Олимпиады-80

Именно этой экспрессией Алла буквально взорвала зал. Она казалась такой непосредственной, яркой, с мощной энергетикой. Плюс музыкальная основа песни позволяла демонстрировать выразительный тембр голоса, так что победа практически была обеспечена. Тут совпало все: и образ, и музыкальный материал, и артистическая подача.

Анне Вески — 1984 год

Анне Вески — 1984 год

В 1984-м на конкурс, который стал называться "Гран-при музыкального фестиваля в Сопоте", поехала молодая эстонская певица Анне Вески.
Сперва ее принимали не очень тепло, она была незнакома публике. Но Вески справилась — и ее сценическое мастерство, молодой задор и энергия покорили публику. Кстати, песня "Позади крутой поворот" надолго закрепилась в репертуаре Анне.
Вески получила по итогам фестиваля сразу две премии: за лучшую песню международного конкурса и за лучшее исполнение польской песни. Анне включила в программу песню "Полька Идолька", и ее исполнение понравилось жюри. Более того, выступление очень хорошо приняли местные журналисты — и это даже привело тогда к некоторому потеплению отношений между Польшей и СССР.
