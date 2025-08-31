https://ria.ru/20250831/intervidenie-2038360487.html

Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР

Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР - РИА Новости, 31.08.2025

Победы на "Интервидении": как принимали за рубежом исполнителей из СССР

31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Павел Сурков. "Интервидение" возвращается в Россию — финал состоится 20 сентября на Live Arena в поселке Новоивановское под Москвой. Идеальный повод вспомнить, как советские артисты превращали сцену в место международного культурного обмена: от первой победы Тамары Миансаровой до громкого триумфа Аллы Пугачевой, от премии Льва Лещенко за песню "За того парня" до двойного успеха Анне Вески в 1984-м. Эти истории и создают стиль фестиваля, к которому снова будет приковано внимание зрителей многих стран.Самые яркие моменты "Интервидения" разных лет с участием исполнителей из СССР — в материале РИА Новости.Тамара МиансароваВ 1963-м на фестивале эстрадной песни в Польше состоялся дебют советской певицы. Это была Тамара Минасарова с песней "Пусть всегда будет солнце" (знаменитый "Солнечный круг, небо вокруг").Песня Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина тогда полюбилась полякам, а сама Миансарова стала там звездой. Ее называли в прессе "Солнышко" и даже выпустили духи под названием "Тамара" — именно в честь певицы. Миансарова стала активно гастролировать в странах социалистического лагеря, но самые большие аудитории собирала, естественно, в Польше. Однажды в Кракове ей устроили по-настоящему королевский прием: советскую исполнительницу встретил ансамбль из ста музыкантов, которые спели "Солнечный круг" на польском языке.А местные кинематографисты даже сняли про нее документальный фильм — "25 минут с Тамарой Миансаровой", аналогичный тем, что снимали про западных поп- и рок-звезд.Лев Лещенко — 1972 годПуть Лещенко к победе не назовешь простым. В 1970-м певец стал лауреатом конкурса артистов эстрады, и в Сопот можно было поехать на следующий год. Даже песню подготовили: Оскар Фельцман на стихи Роберта Рождественского написал "Балладу о красках". Имя Лещенко появилось на афишах, но руководство СССР приняло иное решение: отправить представителя одной из союзных республик. В Сопот в результате поехала молдавская певица Мария Кодряну. Перед Лещенко извинились и пообещали участие в следующем международном конкурсе.Через год он отправился на болгарский "Золотой Орфей" с песней Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли". Ну а затем поехал в Сопот с композицией из фильма "Минута молчания". Она называлась "За того парня", музыку написал Марк Фрадкин. Композитор настаивал, чтобы песню на эстраде исполнял Лев Лещенко. И на правило о том, что один и тот же артист за год не может выступить на двух международных фестивалях, решили посмотреть сквозь пальцы. Советский певец поехал в Сопот и получил первую премию. Исполнение Лещенко так понравилось организаторам, что на заключительном концерте он исполнил ее три раза. А потом еще полкуплета на бис с измененной аранжировкой, где в финале певец мог взять высокую ноту. Зрители были в восторге.Ирина Понаровская — 1976 годОт СССР на конкурс решили отправить молодую певицу Ирину Понаровскую с песней Александра Журбина "Мольба" на стихи Ильи Резника. Проникновенное исполнение покорило публику: Понаровскую вызывали на бис на заключительном концерте несколько раз. Это было, конечно, нарушением фестивальных традиций, но певица не сопротивлялась.Незадолго до Сопота она уже выступала на международном конкурсе в Дрездене — и сама кардинально изменила имидж. Коротко постриглась и выглядела как современная европейская девушка — небывалое для советских певиц. После триумфа в Сопоте Понаровскую за границей принимали как родную — польские зрители искренне ею восхищались. Собственно, после этого по-настоящему зажглась ее сценическая звезда.Алла Пугачева — 1978 годАлла Пугачева выступала на конкурсе с песней Бориса Рычкова "Все могут короли" на стихи Леонида Дербенева. Вместе с песней "Арлекино", которая принесла Пугачевой всесоюзную известность, эта композиция отлично вписывалась в новый эстрадный стиль певицы. С одной стороны, это любовная история, что зрителю всегда интересно. С другой — в ней была исполнительская эксцентрика, которая подчеркивала необычный сценический образ.Именно этой экспрессией Алла буквально взорвала зал. Она казалась такой непосредственной, яркой, с мощной энергетикой. Плюс музыкальная основа песни позволяла демонстрировать выразительный тембр голоса, так что победа практически была обеспечена. Тут совпало все: и образ, и музыкальный материал, и артистическая подача.Анне Вески — 1984 годВ 1984-м на конкурс, который стал называться "Гран-при музыкального фестиваля в Сопоте", поехала молодая эстонская певица Анне Вески. Сперва ее принимали не очень тепло, она была незнакома публике. Но Вески справилась — и ее сценическое мастерство, молодой задор и энергия покорили публику. Кстати, песня "Позади крутой поворот" надолго закрепилась в репертуаре Анне.Вески получила по итогам фестиваля сразу две премии: за лучшую песню международного конкурса и за лучшее исполнение польской песни. Анне включила в программу песню "Полька Идолька", и ее исполнение понравилось жюри. Более того, выступление очень хорошо приняли местные журналисты — и это даже привело тогда к некоторому потеплению отношений между Польшей и СССР.

