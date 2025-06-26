Рейтинг@Mail.ru
Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/zhena-2025632687.html
Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко
Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко - РИА Новости, 26.06.2025
Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко
Алла Абдалова могла бы стать настоящей звездой эстрады, но ее судьба сложилась совершенно по-другому. Причиной тому стал болезненный развод с Львом Лещенко,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:00:00+03:00
2025-06-26T19:00:00+03:00
лев лещенко
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4176406139c0ba3b6a5efb93854d6e08.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Алла Абдалова могла бы стать настоящей звездой эстрады, но ее судьба сложилась совершенно по-другому. Причиной тому стал болезненный развод с Львом Лещенко, брак с которым продлился целых десять лет. Женщина так и не смогла найти в себе силы начать жизнь с чистого листа. Она не простила нанесенной обиды от мужчины, которого она любила больше жизни.Почему же история Аллы Абдаловой и Льва Лещенко закончилась так плачевно?Первая встреча, ставшая роковойВ ГИТИСе Алла Абдалова считалась первой красавицей института, обладала настоящей харизмой и пользовалась популярностью у однокурсников. На момент знакомства с Львом Лещенко Алла Абдалова уже была известной певицей.Песни "Черный кот" и "Московские окна" принесли ей всесоюзное признание, так что эффектную блондинку останавливали на улице и просили автограф.Неудивительно, что у девушки было много поклонников, Лев Лещенко тоже был одним из тех, кто искал повод познакомиться с красивой девушкой. Он в то время учился на два курса младше Абдаловой.Долгое время общались на "вы"Шанс случился во время национального праздника, в честь которого руководство учебного заведения решило устроить концерт.Студенты вместе пели и веселились, а затем Лещенко решил проводить новую знакомую до квартиры."Лева впервые меня проводил, но мы общались долгое время на „вы“. А потом на праздничном октябрьском концерте встретились. Оба пели, потом он снова меня проводил до квартиры, но мы даже не поцеловались. Предложение он сделал так — сказал, что надо жениться, ведь все вокруг нас уже поженили. Жили мы с его родителями", — вспоминала позже Абдалова.Помогала молодому Лещенко строить карьеруСвадьбу по тем временам закатили "знатную", длилась два дня, гуляли 40 человек. После торжества артистка переехала в квартиру родителей мужа, но в бытовом плане проблем не возникло: молодожены целыми днями пропадали на работе.Карьера у обоих быстро пошла в гору — Аллу приняли в труппу Театра оперетты, куда затем устроился ее супруг. Именно тогда они записали ряд дуэтов, впоследствии ставших шлягерами.Певица, уже имевшая собственных поклонников и полезные связи, помогала устраивать карьеру никому не известному тогда молодому Лещенко.По словам Аллы Абдаловой, именно с ее подачи артист получил право исполнять песню "День Победы", благодаря которой проснулся знаменитым.Впрочем, близкие друзья Льва Лещенко эту информацию опровергают, а сам он оставил высказывания бывшей жены без комментариев.Четыре аборта, о которых потом жалелаПока Лев Лещенко становился настоящей звездой, популярность Аллы Абдаловой медленно сходила на "нет". Сильно подпортили супружеские отношения и многочисленные гастроли Льва Валериановича, в которые Алла Абдалова не могла отправиться вместе с ним.Певице не нравилось, что ее супруг настолько сконцентрирован на карьере, что даже не интересуется ее жизнью.Бывшая супруга Льва Лещенко позже признавалась, что делала аборты целых четыре раза. Так Алла поступала в угоду карьере, ведь думала, что с рождением детей можно подождать, да и ее супруг тоже не торопился становиться отцом.Впоследствии Алла сильно пожалела о принятых решениях.После развода купила три бутылки водкиВ 1974 году супруги серьезно поссорились, Лев Лещенко даже на время ушел из дома, но потом супруг вернулся, и пара попробовала наладить отношения.Но однажды на гастролях в Сочи Лев Валерианович встретил Ирину Богудинову, которая сразу же ему понравилась. Между ними вспыхнул роман. По возвращении домой Лещенко планировал сразу же подать на развод.Артистка, которая узнала об измене еще до приезда мужа, собрала его вещи и выставила за дверь. Бывший муж не стал делить имущество через суд: он оставил певице квартиру и машину.Предлагал Лещенко и материальную помощь, но Абдалова наотрез отказалась, развод сильно по ней ударил. Сразу после развода певица купила три бутылки водки, которые затем почти сразу выпила."Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала", — рассказала артистка.На сцену она больше не вернулась, скрашивая свое одиночество алкоголем. Родственники, обеспокоенные состоянием артистки, позвали ее жить к себе в деревню.Сейчас Алла Абдалова на пенсии и лишь иногда выходит на связь для участия в разных телевизионных программах.
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9014433289a5777c3751798dd5882cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лев лещенко, сочи
Лев Лещенко, Сочи

Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце
Певец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Алла Абдалова могла бы стать настоящей звездой эстрады, но ее судьба сложилась совершенно по-другому. Причиной тому стал болезненный развод с Львом Лещенко, брак с которым продлился целых десять лет. Женщина так и не смогла найти в себе силы начать жизнь с чистого листа. Она не простила нанесенной обиды от мужчины, которого она любила больше жизни.
Почему же история Аллы Абдаловой и Льва Лещенко закончилась так плачевно?

Первая встреча, ставшая роковой

В ГИТИСе Алла Абдалова считалась первой красавицей института, обладала настоящей харизмой и пользовалась популярностью у однокурсников. На момент знакомства с Львом Лещенко Алла Абдалова уже была известной певицей.
© РИА Новости / Свиридова | Перейти в медиабанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Свиридова
Перейти в медиабанк
Певец Лев Лещенко
Песни "Черный кот" и "Московские окна" принесли ей всесоюзное признание, так что эффектную блондинку останавливали на улице и просили автограф.
Неудивительно, что у девушки было много поклонников, Лев Лещенко тоже был одним из тех, кто искал повод познакомиться с красивой девушкой. Он в то время учился на два курса младше Абдаловой.
Долгое время общались на "вы"
Шанс случился во время национального праздника, в честь которого руководство учебного заведения решило устроить концерт.
© Фото с официального сайта ГИТИСаЗдание ГИТИС
Здание ГИТИС - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото с официального сайта ГИТИСа
Здание ГИТИС
Студенты вместе пели и веселились, а затем Лещенко решил проводить новую знакомую до квартиры.
"Лева впервые меня проводил, но мы общались долгое время на „вы“. А потом на праздничном октябрьском концерте встретились. Оба пели, потом он снова меня проводил до квартиры, но мы даже не поцеловались. Предложение он сделал так — сказал, что надо жениться, ведь все вокруг нас уже поженили. Жили мы с его родителями", — вспоминала позже Абдалова.

Помогала молодому Лещенко строить карьеру

Свадьбу по тем временам закатили "знатную", длилась два дня, гуляли 40 человек. После торжества артистка переехала в квартиру родителей мужа, но в бытовом плане проблем не возникло: молодожены целыми днями пропадали на работе.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Театра оперетты на улице Большая Дмитровка в Москве, ранее театр Сергея Зимина
Здание Театра оперетты на улице Большая Дмитровка в Москве, ранее театр Сергея Зимина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Театра оперетты на улице Большая Дмитровка в Москве, ранее театр Сергея Зимина
Карьера у обоих быстро пошла в гору — Аллу приняли в труппу Театра оперетты, куда затем устроился ее супруг. Именно тогда они записали ряд дуэтов, впоследствии ставших шлягерами.
Певица, уже имевшая собственных поклонников и полезные связи, помогала устраивать карьеру никому не известному тогда молодому Лещенко.
По словам Аллы Абдаловой, именно с ее подачи артист получил право исполнять песню "День Победы", благодаря которой проснулся знаменитым.
Впрочем, близкие друзья Льва Лещенко эту информацию опровергают, а сам он оставил высказывания бывшей жены без комментариев.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
Певец Лев Лещенко

Четыре аборта, о которых потом жалела

Пока Лев Лещенко становился настоящей звездой, популярность Аллы Абдаловой медленно сходила на "нет". Сильно подпортили супружеские отношения и многочисленные гастроли Льва Валериановича, в которые Алла Абдалова не могла отправиться вместе с ним.
Певице не нравилось, что ее супруг настолько сконцентрирован на карьере, что даже не интересуется ее жизнью.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Лев Лещенко и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
Певец Лев Лещенко и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певец Лев Лещенко и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
Бывшая супруга Льва Лещенко позже признавалась, что делала аборты целых четыре раза. Так Алла поступала в угоду карьере, ведь думала, что с рождением детей можно подождать, да и ее супруг тоже не торопился становиться отцом.
Впоследствии Алла сильно пожалела о принятых решениях.

После развода купила три бутылки водки

В 1974 году супруги серьезно поссорились, Лев Лещенко даже на время ушел из дома, но потом супруг вернулся, и пара попробовала наладить отношения.
Но однажды на гастролях в Сочи Лев Валерианович встретил Ирину Богудинову, которая сразу же ему понравилась. Между ними вспыхнул роман. По возвращении домой Лещенко планировал сразу же подать на развод.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЛев Лещенко
Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Лев Лещенко
Артистка, которая узнала об измене еще до приезда мужа, собрала его вещи и выставила за дверь. Бывший муж не стал делить имущество через суд: он оставил певице квартиру и машину.
Предлагал Лещенко и материальную помощь, но Абдалова наотрез отказалась, развод сильно по ней ударил. Сразу после развода певица купила три бутылки водки, которые затем почти сразу выпила.
"Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала", — рассказала артистка.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Лев Лещенко
На сцену она больше не вернулась, скрашивая свое одиночество алкоголем. Родственники, обеспокоенные состоянием артистки, позвали ее жить к себе в деревню.
Сейчас Алла Абдалова на пенсии и лишь иногда выходит на связь для участия в разных телевизионных программах.
 
Лев ЛещенкоСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала