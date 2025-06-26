https://ria.ru/20250626/zhena-2025632687.html

Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко

Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко - РИА Новости, 26.06.2025

Череда абортов и переезд в деревню. Что стало с женой Лещенко

Алла Абдалова могла бы стать настоящей звездой эстрады, но ее судьба сложилась совершенно по-другому. Причиной тому стал болезненный развод с Львом Лещенко,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:00:00+03:00

2025-06-26T19:00:00+03:00

2025-06-26T19:00:00+03:00

лев лещенко

сочи

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Алла Абдалова могла бы стать настоящей звездой эстрады, но ее судьба сложилась совершенно по-другому. Причиной тому стал болезненный развод с Львом Лещенко, брак с которым продлился целых десять лет. Женщина так и не смогла найти в себе силы начать жизнь с чистого листа. Она не простила нанесенной обиды от мужчины, которого она любила больше жизни.Почему же история Аллы Абдаловой и Льва Лещенко закончилась так плачевно?Первая встреча, ставшая роковойВ ГИТИСе Алла Абдалова считалась первой красавицей института, обладала настоящей харизмой и пользовалась популярностью у однокурсников. На момент знакомства с Львом Лещенко Алла Абдалова уже была известной певицей.Песни "Черный кот" и "Московские окна" принесли ей всесоюзное признание, так что эффектную блондинку останавливали на улице и просили автограф.Неудивительно, что у девушки было много поклонников, Лев Лещенко тоже был одним из тех, кто искал повод познакомиться с красивой девушкой. Он в то время учился на два курса младше Абдаловой.Долгое время общались на "вы"Шанс случился во время национального праздника, в честь которого руководство учебного заведения решило устроить концерт.Студенты вместе пели и веселились, а затем Лещенко решил проводить новую знакомую до квартиры."Лева впервые меня проводил, но мы общались долгое время на „вы“. А потом на праздничном октябрьском концерте встретились. Оба пели, потом он снова меня проводил до квартиры, но мы даже не поцеловались. Предложение он сделал так — сказал, что надо жениться, ведь все вокруг нас уже поженили. Жили мы с его родителями", — вспоминала позже Абдалова.Помогала молодому Лещенко строить карьеруСвадьбу по тем временам закатили "знатную", длилась два дня, гуляли 40 человек. После торжества артистка переехала в квартиру родителей мужа, но в бытовом плане проблем не возникло: молодожены целыми днями пропадали на работе.Карьера у обоих быстро пошла в гору — Аллу приняли в труппу Театра оперетты, куда затем устроился ее супруг. Именно тогда они записали ряд дуэтов, впоследствии ставших шлягерами.Певица, уже имевшая собственных поклонников и полезные связи, помогала устраивать карьеру никому не известному тогда молодому Лещенко.По словам Аллы Абдаловой, именно с ее подачи артист получил право исполнять песню "День Победы", благодаря которой проснулся знаменитым.Впрочем, близкие друзья Льва Лещенко эту информацию опровергают, а сам он оставил высказывания бывшей жены без комментариев.Четыре аборта, о которых потом жалелаПока Лев Лещенко становился настоящей звездой, популярность Аллы Абдаловой медленно сходила на "нет". Сильно подпортили супружеские отношения и многочисленные гастроли Льва Валериановича, в которые Алла Абдалова не могла отправиться вместе с ним.Певице не нравилось, что ее супруг настолько сконцентрирован на карьере, что даже не интересуется ее жизнью.Бывшая супруга Льва Лещенко позже признавалась, что делала аборты целых четыре раза. Так Алла поступала в угоду карьере, ведь думала, что с рождением детей можно подождать, да и ее супруг тоже не торопился становиться отцом.Впоследствии Алла сильно пожалела о принятых решениях.После развода купила три бутылки водкиВ 1974 году супруги серьезно поссорились, Лев Лещенко даже на время ушел из дома, но потом супруг вернулся, и пара попробовала наладить отношения.Но однажды на гастролях в Сочи Лев Валерианович встретил Ирину Богудинову, которая сразу же ему понравилась. Между ними вспыхнул роман. По возвращении домой Лещенко планировал сразу же подать на развод.Артистка, которая узнала об измене еще до приезда мужа, собрала его вещи и выставила за дверь. Бывший муж не стал делить имущество через суд: он оставил певице квартиру и машину.Предлагал Лещенко и материальную помощь, но Абдалова наотрез отказалась, развод сильно по ней ударил. Сразу после развода певица купила три бутылки водки, которые затем почти сразу выпила."Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала", — рассказала артистка.На сцену она больше не вернулась, скрашивая свое одиночество алкоголем. Родственники, обеспокоенные состоянием артистки, позвали ее жить к себе в деревню.Сейчас Алла Абдалова на пенсии и лишь иногда выходит на связь для участия в разных телевизионных программах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лев лещенко, сочи