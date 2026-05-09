"Все правильно": Лещенко порадовался за "Краснодар" после матча с "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщик московского "Динамо", народный артист России Лев Лещенко заявил, что клуб может быть в тройке сильнейших команд в следующем году.

Он назвал "Краснодар" достойной командой и заверил, что в случае победы "Динамо" в следующем сезоне обязательно выйдет на родной стадион и поздравит команду.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Болельщик московского "Динамо", народный артист России Лев Лещенко заявил РИА Новости, что клуб может быть в тройке сильнейших команд в следующем году.

В четверг " Динамо " на выезде уступило " Краснодару " (0:0, 5:6 - по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России.

"Я немного расстроился, но был рад за "Краснодар" - это достойная команда. И самое главное, что там достойное руководство, они правильно делают все, так сказать, развивают наш отечественный футбол, и детский, и юношеский", - подчеркнул он.

Лещенко добавил, что силы соперников в прошедшем мачте были равны, но удача оказалась на стороне "Краснодара". По его словам, игроки обеих команд придерживались уважительного тона в общении друг с другом, достойного традиций российского футбола.

"Я убежден, что в следующем году мы будем бороться за место в тройке. Я в этом не сомневаюсь", - сказал Лещенко.

Лещенко заверил, что в случае победы в следующем сезоне обязательно выйдет на родной стадион и поздравит команду.

"Я 70 лет болею за "Динамо", плюс ко всему у меня еще и гимн записан, и я еще и член общественного совета", - добавил он.