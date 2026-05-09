"Все правильно": Лещенко порадовался за "Краснодар" после матча с "Динамо"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Болельщик московского "Динамо", народный артист России Лев Лещенко заявил РИА Новости, что клуб может быть в тройке сильнейших команд в следующем году.
В четверг "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России.
07 мая 2026 • начало в 20:30
Закончен (П)
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Джон Кордоба (П)
91’ • Жубал (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
91’ • Кевин Ленини (П)
91’ • Дмитрий Скопинцев (П)
91’ • Иван Сергеев (П)
91’ • Луис Чавес (П)
91’ • Артур Гомес (П)
91’ • David Ricardo (П)
"Я немного расстроился, но был рад за "Краснодар" - это достойная команда. И самое главное, что там достойное руководство, они правильно делают все, так сказать, развивают наш отечественный футбол, и детский, и юношеский", - подчеркнул он.
Лещенко добавил, что силы соперников в прошедшем мачте были равны, но удача оказалась на стороне "Краснодара". По его словам, игроки обеих команд придерживались уважительного тона в общении друг с другом, достойного традиций российского футбола.
"Я убежден, что в следующем году мы будем бороться за место в тройке. Я в этом не сомневаюсь", - сказал Лещенко.
Лещенко заверил, что в случае победы в следующем сезоне обязательно выйдет на родной стадион и поздравит команду.
"Я 70 лет болею за "Динамо", плюс ко всему у меня еще и гимн записан, и я еще и член общественного совета", - добавил он.
"Динамо" с 39 очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.