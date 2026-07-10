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Россияне назвали самых популярных мэтров советской эстрады - РИА Новости, 10.07.2026
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Культура
 
09:03 10.07.2026
Россияне назвали самых популярных мэтров советской эстрады

"КИОН Музыка": россияне назвали Магомаева и Лещенко мэтрами советской эстрады

© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкПевец Муслим Магомаев
Певец Муслим Магомаев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Анна Герман названы самыми популярными мэтрами советской эстрады по результатам исследования сервиса «КИОН Музыка».
  • Песня «Надежда» в исполнении Анны Герман лидирует по количеству прослушиваний среди песен советской эстрады в первом полугодии 2026 года.
  • Наиболее положительная динамика прироста количества проигрываний треков выявлена у творчества Эдиты Пьехи.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне назвали самыми популярными мэтрами советской эстрады Муслима Магомаева, Льва Лещенко и Анну Герман, следует из результатов исследования сервиса "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование проведено к 80-летнему юбилею со дня рождения певицы Валентины Толкуновой, который отмечается 12 июля.
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"Возглавляет рейтинг народный артист СССР Муслим Магомаев, обладавший выдающимися вокальными способностями. На втором месте Лев Лещенко, а за ним - Анна Герман, пользовавшаяся широкой популярностью с 60-х годов прошлого века", - говорится в сообщении.
Также в число самых популярных мэтров советской эстрады, по мнению опрошенных, вошли Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Аида Ведищева, а также Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская и Людмила Сенчина.
Аналитики выяснили, какие песни советской эстрады слушали больше всего в первом полугодии 2026 года. На первой строчке песня "Надежда" Анны Герман, следом идут "Синяя вечность" в исполнении Муслима Магомаева и Государственного симфонического оркестра кинематографии, "Эхо любви" Анны Герман и Льва Лещенко, "Я не могу иначе" Валентины Толкуновой, "Песенка о медведях" и "Колыбельная медведицы" Аиды Ведищевой. Кроме того, россияне слушали композиции "Катюша" в исполнении Анны Герман, "Серенада Трубадура", "Лучший город Земли" Муслима Магомаева и "День Победы" Льва Лещенко
"Дополнительно "КИОН Музыка" оценила прирост количества проигрываний треков артистов год к году (период с 1 января по 30 июня 2026 года к промежутку с 1 января по 30 июня 2025 года). Наиболее положительная динамика выявлена у творчества Эдиты Пьехи. Далее идут Людмила Сенчина и Георг Отс. Чаще всего исследуемую категорию контента включают в плеере мужчины, а также пользователи от 35 до 44 лет. Чуть реже ее выбирает аудитория возрастной группы 45-54 и 25-34 года", - заключается в сообщении.
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