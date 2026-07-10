Россияне назвали самых популярных мэтров советской эстрады

Краткий пересказ от РИА ИИ Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Анна Герман названы самыми популярными мэтрами советской эстрады по результатам исследования сервиса «КИОН Музыка».

Песня «Надежда» в исполнении Анны Герман лидирует по количеству прослушиваний среди песен советской эстрады в первом полугодии 2026 года.

Наиболее положительная динамика прироста количества проигрываний треков выявлена у творчества Эдиты Пьехи.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне назвали самыми популярными мэтрами советской эстрады Муслима Магомаева, Льва Лещенко и Анну Герман, следует из результатов исследования сервиса "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.

Исследование проведено к 80-летнему юбилею со дня рождения певицы Валентины Толкуновой , который отмечается 12 июля.

"Возглавляет рейтинг народный артист СССР Муслим Магомаев, обладавший выдающимися вокальными способностями. На втором месте Лев Лещенко, а за ним - Анна Герман, пользовавшаяся широкой популярностью с 60-х годов прошлого века", - говорится в сообщении.

Также в число самых популярных мэтров советской эстрады, по мнению опрошенных, вошли Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Аида Ведищева, а также Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская и Людмила Сенчина.

Аналитики выяснили, какие песни советской эстрады слушали больше всего в первом полугодии 2026 года. На первой строчке песня "Надежда" Анны Герман, следом идут "Синяя вечность" в исполнении Муслима Магомаева и Государственного симфонического оркестра кинематографии, "Эхо любви" Анны Герман и Льва Лещенко, "Я не могу иначе" Валентины Толкуновой, "Песенка о медведях" и "Колыбельная медведицы" Аиды Ведищевой. Кроме того, россияне слушали композиции "Катюша" в исполнении Анны Герман, "Серенада Трубадура", "Лучший город Земли" Муслима Магомаева и "День Победы" Льва Лещенко