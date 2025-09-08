https://ria.ru/20250908/intervidenie-2039372446.html

Песни, которые покорили мир. Лучшие выступления "Интервидения"

Этот конкурс помогал певцам обрести мировую известность и завоевать сердца зрителей. Здесь выступали Анна Герман, Муслим Магомаев, Алла Пугачева и другие... РИА Новости, 08.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039350836_0:61:2713:1587_1920x0_80_0_0_86943f5efaec52bda77c3296d6d7e15a.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. Этот конкурс помогал певцам обрести мировую известность и завоевать сердца зрителей. Здесь выступали Анна Герман, Муслим Магомаев, Алла Пугачева и другие артисты. Самые известные песни "Интервидения" — в материале РИА Новости.Тамара Миансарова, "Пусть всегда будет солнце"Предшественником "Интервидения", проводимого с 1965 года, был Международный фестиваль песни в Сопоте — один из крупнейших в Европе. В 1963-м победу там одержала Тамара Миансарова с "Пусть всегда будет солнце". Четырехлетнему мальчику Косте Баранникову впервые объяснили значение слова "всегда", и он написал стихотворение. Это и послужило основой песни. Первой ее исполнила Майя Кристалинская, но легендарной эта песня стала с особенным голосом Миансаровой. Певица говорила, что вложила в нее много личных воспоминаний, в том числе о пережитой в детстве оккупации в Минске.Алла Пугачева, "Все могут короли"В 1978-м на "Интервидении" победила Алла Пугачева с песней "Все могут короли". Ситуация тогда немного вышла из-под контроля. Певец Вацлав Нецкарж из Чехословакии набрал столько же очков, а правила не предусматривали дальнейших действий в таком случае. Первое место разделили. А в 1980-м лауреатов было сразу трое: Николай Гнатюк (СССР), Марион Рунг (Финляндия) и Марика Гомбитова (Чехословакия).Boney M., "Rivers of Babylon"На фестиваль приезжали не только участники, но и именитые гости: Глория Гейнор, Петула Кларк, Boney M. Эту немецкую поп-группу называли первым музыкальным коллективом мирового уровня, прорвавшим железный занавес. В 1979-м они дали почти часовой концерт с хитами "Ma Baker", "Rasputin", "Daddy Cool" и "Rivers of Babylon" — песней № 1 в мировых рейтингах того времени. Только в Англии продали более двух миллионов экземпляров этого сингла.Лев Лещенко, "За того парня"С этой балладой Марка Фрадкина на стихи Роберта Рождественского Лев Лещенко победил в конкурсе в Сопоте в 1972-м. Впервые песня прозвучала в фильме "Минута молчания", но настоящую популярность приобрела после фестиваля. Для нее сделали особую аранжировку: акцент с лиричности и балладной напевности сместили в сторону эмоциональности и яркости.Карел Готт, "Tam, kam chodí vítr spát"Лауреат самого первого "Интервидения" — "чешский соловей" Карел Готт с песней "Там, куда ходит ветер спать". После этого карьера певца резко пошла в гору — зарубежные гастроли, постоянные выступления, "золотые" пластинки, постановки водевилей и собственная музыкальная программа на телевидении. Удивительно: Готт выиграл "Интервидение" дважды — в 1965-м и 1968-м. Второй раз он выбрал песню с не менее романтичным названием "Почему поют птицы?".Анна Герман, "Танцующие Эвридики"Громкий дебют Анны Герман, принесший ей мировую славу, состоялся в Сопоте в 1964-м. Она исполнила песню "Танцующие Эвридики" на польском языке — о том, как в маленькое кафе на окраине города приходят Эвридики и танцуют всю ночь напролет под звездным небом. Герман переработала ее — добавила авторского стиля, сделала более распевной. Хоть Герман и не заняла первого места тогда, но сердца зрителей точно завоевала.Муслим Магомаев, "Не спеши"Во втором по счету "Интервидении" отметился Муслим Магомаев с песней "Не спеши". Поэт Евгений Евтушенко написал текст буквально за один вечер, услышав магическую музыку Арно Бабаджаняна. Лирическая, удивительно мелодичная — эта песня была в репертуаре у Георга Отса, Майи Кристалинской и Иосифа Кобзона. Кстати, она стала одной из первых, исполненных Анной Герман на русском языке.Анне Вески, "Позади крутой поворот"Бодрую композицию "Позади крутой поворот" Игорь Саруханов сочинил для группы "Круг". Но однажды автор текста Анатолий Монастырев познакомил композитора с эстонской певицей Анне Вески. Она попробовала исполнить эту вещь в своей манере — получилось так удачно, что решили ехать с ней на фестиваль в Сопот. В 1984-м Вески заняла первое место, а песню помнят до сих пор.После долгого перерыва "Интервидение" возвращается в Россию — финал состоится 20 сентября на Live Arena в поселке Новоивановское под Москвой.

