Хакеры включили гимн России в украинских торговых центрах - РИА Новости, 11.05.2026
22:01 11.05.2026 (обновлено: 22:47 11.05.2026)
Хакеры включили гимн России в украинских торговых центрах

Украинцы 9 мая услышали гимн России в ТЦ из-за взлома хакеров

  • Пророссийские хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине.
  • Они воспроизводили гимн России и песню "День Победы" 9 и 10 мая.
  • Их услышали в семи торговых центрах и 24 магазинах.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Хакеры взломали системы видеонаблюдения в торговых точках на Украине, включив Государственный гимн России, сообщили РИА Новости представители пророссийской группы "Тихий омут".
В распоряжение РИА Новости попали кадры со взломанных камер из торговых центров, продуктовых магазинов и даже аптек.
Всего удалось получить доступ к 300 устройствам в семи ТЦ и 24 магазинах. Помимо гимна для посетителей несколько дней играли песня "День Победы" в исполнении Льва Лещенко, а также еще около 150 патриотических композиций. В том числе их услышали 9 и 10 мая.
