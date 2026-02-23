От Кремля до горячих точек: честный разговор с Денисом Майдановым

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Юлия Зачетова. Автор и исполнитель песен Денис Майданов недавно отметил 50-летний юбилей грандиозным концертом в Кремлевском дворце — телеверсию покажут на НТВ 23 февраля. В интервью РИА Новости музыкант рассказал, почему ездит в горячие точки, чему его научили бойцы, какие песни они любят слушать. А также — о предстоящем большом гастрольном туре по России, любимой жене и серьезных увлечениях детей.

— Денис, в юбилейный год вы устроили большой праздничный концерт со звездами. Как подбирали репертуар?

— Самое главное — то, что концерт не только юбилейный, но и благотворительный. Я посчитал важным сделать именно так. Собранные средства с билетов и пожертвований, которые люди присылают на сайт майданов50.рф (можно отправить сумму от тысячи рублей), пойдут в фонд "Защитники Отечества" на реализацию программ поддержки для наших ребят — участников и ветеранов специальной военной операции. К этой акции присоединились мои друзья — порядка 30 ведущих артистов, выступивших на сцене Кремлевского дворца. Я благодарен им всем. Кроме того, что пою свои песни, я еще и для многих российских звезд автор композиций — их они и исполнили на моем юбилейном концерте. Я писал для абсолютно разных артистов: Льва Лещенко, Олега Газманова, Николая Баскова, Александра Маршала, Михаила Шуфутинского, Дианы Гурцкой, SOPRANO Турецкого и многих других. Я, если честно, недооценил силу динамики аудитории — нужно было два концерта устраивать. Билеты раскупили моментально, а желающих еще было много.

— Вы много выступаете в горячих точках, перед российскими бойцами. Какая поездка особенно запомнилась? И как вы готовитесь к таким концертам морально?

— Никакой моральной подготовки — профессиональный артист должен выступать и в красивых залах, и ездить туда, где тебя тоже по-настоящему ждут, к ребятам, которым нужна поддержка. В места боевых действий, конечно, не всех заставишь отправиться, ну тут у каждого своя ответственность — это скорее не обязанность, а внутренняя потребность должна быть. В пунктах временного размещения, в госпиталях тоже устраиваем много концертов. С "Русской медиагруппой" делаем потрясающую акцию "Музыка в цехах" — по примеру артистов в Великую Отечественную выступаем на оборонных предприятиях, где люди работают на наш фронт. Такие концерты в рабочий полдень устраиваем или на площади, или прямо в цеху.

Когда приезжаешь к бойцам, понимаешь, что им нужны песни и про дом, и про любовь, и про победу, и про патриотику. У меня репертуар разнообразный, уже 12-й альбом вышел, это порядка 150 опубликованных песен.

— Денис, за эти поездки в горячие точки вы, наверное, и с оружием научились обращаться, и военной техникой управлять?

— Ну конечно. В воинской части ты им даешь, что ты можешь, и они тебе — что могут. И БТР, и танк водили, и стреляли из разного вида оружия.

— Какие у вас ближайшие гастрольные планы?

— Я долго не ездил: последний тур был перед пандемией. Потом пошел в Госдуму в 2021-м и уже не мог позволить себе отправится на длительные гастроли, как раньше. Выезжаю только в пятницу и субботу в регионы, а также даю концерты по приглашениям. В честь Дня шахтера, Дня металлурга, в дни городов и так далее. В основном собираю 30-50-тысячные площадки. А сейчас — в юбилейный год — решил совершить подвиг: порядка 50 концертов дам за 2026-2027-й, именно кассовых, туровых — в разных городах.

— Очень много переездов — это же тяжело невероятно. Что вам дает энергию в таких турах?

— Хорошо, что вы это понимаете. Кто-то думает: вышел на сцену, два часа с гитаркой попел — и все. Но организация концерта — это глобальные затраты и тяжелое время для устроителей. Коллектив нужно содержать, а еще вылет, проживание, питание, расходы на аппаратуру, аренду ДК. Конечно, для людей, которые давно не видели любимого артиста, это радость встречи, и для меня тоже, но энерго- и финансово это затратное мероприятие. Труд артистов, которые много времени проводят в поездах, самолетах и мало видят свою семью, очень непростой. Каждому свой хлеб.

— Как выбираете темы для песен? Что должно произойти, чтобы вы написали новую композицию?

— Все мои песни — из жизни. Я проживаю те же периоды и состояния, что и любой человек. Это и любовь, и разочарование, и цели, и победы, и грустные песни под рюмку на кухне, и песни "разойдись душа, давай порвем баян". Это и патриотика, и лирика, и песни о семье. В 2025-м я не выпустил альбом, он только сейчас вышел, но у меня вышло большое количество гимнов. Это тоже миссия. Я написал гимн "Движения первых", гимн российских кадетов. У меня сын кадет, и, когда подбирали песню класса, оказалось, что хороших уже лет сто как нет. Гимн молодых инженеров еще написал.

— А какую музыку вы слушаете для души?

— Давно ничего не слушаю: нет времени. Я сам создаю то, что слушают другие. Если честно, в машине включаю Relax FM. Или в баню когда иду, у меня там тоже всегда играет спокойная, медитативная мелодия — какие-то шумы, море, наигрыши восточные.

— Кто из родных и близких людей всегда рядом с вами и поддерживает вас во всем?

— Жена Наташа, разумеется. Мы с ней всю жизнь вместе. Ничего из того, чем я горжусь, что имею, не было бы без нее. Мы мощная сила, друг друга дополняющая. Она потрясающий продюсер, режиссер, снимает классные работы. Ее сериал "Музыка времени" для аудитории 12+ очень здорово выстрелил, молодежь сказала: наконец-то с нами поговорили, а не пропаганду нам "заколачиваете".

Наташа вышла за меня замуж, у нас родился ребенок, зазвучали мои первые песни, и встал вопрос, кто будет моим директором. И она взялась за это. С грудным младенцем на руках звонила на Урал, в Сибирь, организовывала мои первые туры, пела "Вечную любовь" директорам ДК, говорила: "Давайте делать концерт Майданова". У нее спрашивали: "А кто это?" Она отвечала: "Вы с ума сошли, это сейчас самый крутой исполнитель!" Потом мы с ней объехали всю страну по несколько раз, Прибалтику, Германию. В 2014 году запланирован был тур по Украине, 25 городов, но не состоялся. В 2013-м у нас родился второй ребенок, Наташа перестала со мной ездить на гастроли, но все равно вела все административно-директорские дела. Потом на этом посту ее сменил мой младший брат Захар.

— Что для вас самое важное в жизни помимо музыки?