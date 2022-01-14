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ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2021-2022 годах
ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 14.01.2022
ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2021-2022 годах
в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. По данным Следственного комитета, пострадали два... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:33
2022-01-14T12:33
происшествия
справки
альметьевский район
прохоровский район
белокуриха
алтайский район
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202214 января в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. По данным Следственного комитета, пострадали два человека – пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Они были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами. 20213 ноября на аэродроме Ульяновск (Баратаевка) совершил экстренную посадку учебный легкомоторный самолет Diamond DA42 M. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта "Чебоксары" и принадлежит Ульяновскому институту гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева. В результате посадки воздушное судно получило повреждение шасси. На борту самолета находились инструктор и курсант, они не пострадали.24 октября в районе подмосковного города Руза, неподалеку от деревни Ватулино разбился легкомоторный самолет. Высокоплан "Аэропракт A-22" упал на территории аэроклуба "Аэроклассика", два человека, находившиеся на борту, погибли. После этого произошло возгорание на площади пять квадратных метров. На земле разрушений нет.10 октября в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли. Перед катастрофой на высоте 70 метров от экипажа поступила информация об отказе двигателя.13 сентября в Белгородской области между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района разбился легкомоторный самолет. Самолет занимался обработкой полей. Пилот погиб, он был один в самолете.12 сентября двухмоторный пассажирский самолет L-410 авиакомпании "Сила", на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области. Авария произошла в Казачинско-Ленском районе в четырех километрах от села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска. В результате крушения четыре человека погибли, 12 пострадали.24 июля легкомоторный самолет Sierra P2002 потерпел крушение около села Калинка в Хабаровском крае, на борту находились два человека, они погибли. Воздушное судно рухнуло в болотистой местности. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, она тренировала будущего ученика авиашколы.8 июля в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа попал в аварию двухместный частный самолет, экипаж которого осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. Спасатели, прилетевшие на вертолете Ми-8, обнаружили на земле дымящееся воздушное судно и двух пострадавших членов экипажа, которых эвакуировали.30 июня в Подмосковье возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу. Пострадали два человека.24 июня вечером пропала связь с легкомоторным самолетом "Пайпер ПА-28" лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет был обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Воздушное судно горело, два члена экипажа – пилот и наблюдатель – находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причиной крушения самолета стал отказ двигателя.19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту воздушного судна находились 19 человек – 17 пассажиров и два члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадали 15 человек, позже один из пострадавших умер в больнице.9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован.9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека – женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
альметьевский район
прохоровский район
белокуриха
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происшествия, справки, альметьевский район, прохоровский район, белокуриха, алтайский район
12:33 14.01.2022
 

ЧП с легкомоторными пассажирскими самолетами в России в 2021-2022 годах

© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюСотрудники МЧС на месте падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Сотрудники МЧС на месте падения легкомоторного самолета в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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2022

14 января в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Аэропракт-22. По данным Следственного комитета, пострадали два человека – пилот (и он же владелец) самолета, а также пассажир. Они были госпитализированы с тяжелыми сочетанными травмами.

2021

3 ноября на аэродроме Ульяновск (Баратаевка) совершил экстренную посадку учебный легкомоторный самолет Diamond DA42 M. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта "Чебоксары" и принадлежит Ульяновскому институту гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева. В результате посадки воздушное судно получило повреждение шасси. На борту самолета находились инструктор и курсант, они не пострадали.
24 октября в районе подмосковного города Руза, неподалеку от деревни Ватулино разбился легкомоторный самолет. Высокоплан "Аэропракт A-22" упал на территории аэроклуба "Аэроклассика", два человека, находившиеся на борту, погибли. После этого произошло возгорание на площади пять квадратных метров. На земле разрушений нет.
10 октября в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли. Перед катастрофой на высоте 70 метров от экипажа поступила информация об отказе двигателя.
13 сентября в Белгородской области между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района разбился легкомоторный самолет. Самолет занимался обработкой полей. Пилот погиб, он был один в самолете.
12 сентября двухмоторный пассажирский самолет L-410 авиакомпании "Сила", на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области. Авария произошла в Казачинско-Ленском районе в четырех километрах от села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска. В результате крушения четыре человека погибли, 12 пострадали.
24 июля легкомоторный самолет Sierra P2002 потерпел крушение около села Калинка в Хабаровском крае, на борту находились два человека, они погибли. Воздушное судно рухнуло в болотистой местности. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, она тренировала будущего ученика авиашколы.
8 июля в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа попал в аварию двухместный частный самолет, экипаж которого осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. Спасатели, прилетевшие на вертолете Ми-8, обнаружили на земле дымящееся воздушное судно и двух пострадавших членов экипажа, которых эвакуировали.
30 июня в Подмосковье возле населенного пункта Тураево, в городском округе Лыткарино легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в лесу. Пострадали два человека.
24 июня вечером пропала связь с легкомоторным самолетом "Пайпер ПА-28" лесопожарной охраны, который следовал в Сыктывкар и осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. В ходе поисков самолет был обнаружен в 70 километрах северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Воздушное судно горело, два члена экипажа – пилот и наблюдатель – находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Причиной крушения самолета стал отказ двигателя.
19 июня в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту воздушного судна находились 19 человек – 17 пассажиров и два члена экипажа. При крушении погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пострадали 15 человек, позже один из пострадавших умер в больнице.
9 июня в районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был госпитализирован.
9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В результате погибли два человека – женщина и мужчина. Погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ и совершал передвижение на самолете по взлетной полосе, но по какой-то причине произвел самовольный взлет без разрешения, что привело к жесткой посадке воздушного судна.
2 мая в районе селения Терк в Северной Осетии из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Пилот и два пассажира не пострадали.
23 апреля в поле Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека. Воздушное судно было самодельное.
31 января недалеко от села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии в поле совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет "Альфа". ЧП произошло из-за попадания птицы в винт. Пилот не пострадал.
8 января в Ломоносовском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет Paper 28 после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Оба самолета выполняли тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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