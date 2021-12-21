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Крупные пожары в торговых центрах в России в 2013-2021 годах

Крупные пожары в торговых центрах в России в 2013-2021 годах - РИА Новости, 21.12.2021

Крупные пожары в торговых центрах в России в 2013-2021 годах

в Томске загорелось здание ТЦ "Лента". По данным МЧС, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение крыши на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:41

2021-12-21T13:41

2021-12-21T13:41

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202121 декабря в Томске загорелось здание ТЦ "Лента". По данным МЧС, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение крыши на площади 3,5 тысячи квадратных метров. На момент прибытия первых пожарных из-под крыши здания шел густой дым. Сообщалось об эвакуации около 200 человек. 29 июня в Пензе произошел пожар в торговом центре "Триумф". Загорелись мансарда и кровля. Пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет. 24 февраля в Горно-Алтайске загорелось двухэтажное здание ТЦ "Ткацкий-1". Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Его тушили 66 человек и 22 единицы техники. При пожаре никто не погиб и не пострадал. В ГУ МЧС отметили, что в здании штатно сработала автоматическая пожарная сигнализация. Большая часть людей смогли выбраться самостоятельно, пожарные вывели 13 человек. В ночь на 14 февраля в Сочи пожар возник в ТЦ "Мзымта". Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.202025 февраля в Махачкале загорелся торговый центр "Пассаж". Отмечалось, что сперва загорелся павильон возле ТЦ, после чего огонь перекинулся на кровлю "Пассажа". Пожар пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. 201919 сентября во Владивостоке пожар возник в одном из крупнейших ТЦ города "Максим". Полностью пожар был потушен на следующий день. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. В торговом центре выгорели несколько верхних этажей – со второго по шестой. 17 сентября в Грозном загорелся торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар вспыхнул вечером на третьем этаже здания. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. 8 апреля в Находке (Приморье) загорелась крыша торгового центра "Аквамарин". Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Всего пожар тушил 41 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 9 единиц техники. 1 февраля в Кизляре (Дагестан) возгорание возникло в торговом комплексе "Планета люкс". Пламя охватило все здание, затем перекинулось на соседний торговый центр "Союз" и небольшие магазины. По данным мэрии, общая площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров. Позднее в МЧС назвали другую цифру – 1,5 тысячи квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал. 201810 июня в городе Ломоносов (в составе Санкт-Петербурга) произошел пожар в торговом центре "Меньшиков холл". Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Сообщалось, что до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений торговый центр самостоятельно покинули 50 посетителей и работников центра, никто из них не пострадал. 4 апреля произошло возгорание в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы. Пожар возник на шестом этаже здания, где находились склады ткацкой фабрики. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 600 человек. На пожаре погиб один сотрудник торгового центра, пострадали шестеро спасателей.25 марта в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе дети, 79 человек пострадали, из них 27 детей. 20178 декабря в торговом центре "Аист" Раменского района Московской области произошло возгорание. В огне погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти. Очаг пожара находился на третьем этаже торгового центра – кирпичного здания 80 на 20 метров. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. 2 декабря в Оренбурге загорелись фасад и кровля одноэтажного здания ТЦ "Мега Мир". Горело 1,5 тысяч квадратных метров, в ходе пожара обрушилась крыша здания на площади 300 квадратов. Посетители и продавцы были эвакуированы, пострадавших нет. 13 октября в городском округе Чехов загорелось здание торгового центра "Перспектива". Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. 8 октября днем загорелся торговый центр "Синдика" в Подмосковье неподалеку от московского района Строгино. Открытое горение удалось потушить только к утру следующего дня. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Часть здания обрушилась. При пожаре пострадали три человека, из здания были эвакуированы более трех тысяч посетителей и сотрудников. 9 августа в Москве произошло возгорание в двухэтажном здании на Таганской площади, где расположен торговый центр "Атом". Из здания эвакуировали 120 человек. Пострадавших нет. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. 10 июля произошло крупное возгорание в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. В это время на территории торгового центра находилось три тысячи человек, которые были оперативно эвакуированы, системы противопожарной безопасности сработали без сбоев. Сообщалось о 18 пострадавших, включая ребенка, и сотруднике пожарно-спасательной части №13, получившем тепловой удар.201511 марта в казанском торговом центре "Адмирал" возник пожар, который распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы более 650 человек. В результате ЧП, помимо 19 погибших, свыше 70 человек пострадали. 201425 декабря в Оренбурге произошло возгорание складских помещений крупнейшего в городе торгового комплекса – молла "Армада" на Шарлыкском шоссе. Во время тушения пожара было обнаружено тело 58-летней женщины с ожогами. Еще один пострадавший – 61-летний мужчина – скончался по дороге в больницу. Пострадали еще пять человек, двое из которых после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а трое доставлены в городскую больницу. Площадь пожара составила примерно 400 квадратных метра. 29 октября в Сарове Нижегородской области произошел пожар в ТЦ "Атриум". Огонь повредил более трех тысяч квадратных метров здания. В результате пожара никто не пострадал. 11 августа крупный пожар произошел в торговом центре "Руслан" города Реж Свердловской области. В результате ЧП сгорел третий мансардный этаж здания, где располагался магазин одежды, также затопило во время тушения нижние этажи торгового центра, где находились бутики и офисы. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. 20132 апреля в городе Черемхово Иркутской области загорелся торговый центр "Октябрь". На момент прибытия первого подразделения пожарных огонь распространился на второй и третий этажи, пристроенный вплотную склад и кровлю. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших не было. 9 января в станице Северская Краснодарского края произошло крупное возгорание в торговом центре. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, пожары, россия