2020-02-25T21:21+0300
2020-02-25T21:21+0300
https://ria.ru/20200225/1565199155.html
В Махачкале потушили пожар в ТЦ "Пассаж"
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Махачкале потушили пожар в ТЦ "Пассаж"
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости.
Пожар в торговом центре в Махачкале
на площади 2,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС
по республике.
2020-02-25T21:21+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32693029&type=mp4
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PT0M23S
В Махачкале потушили пожар в ТЦ "Пассаж"
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости.
Пожар в торговом центре в Махачкале
на площади 2,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС
по республике.
"Полная ликвидация пожара 19.22 мск. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекаются 61 человек и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре "Пассаж" в Махачкале удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что сперва загорелся павильон возле ТЦ, после чего огонь перекинулся на кровлю "Пассажа".