В Махачкале потушили пожар в ТЦ "Пассаж"

"Полная ликвидация пожара 19.22 мск. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекаются 61 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре "Пассаж" в Махачкале удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что сперва загорелся павильон возле ТЦ, после чего огонь перекинулся на кровлю "Пассажа".