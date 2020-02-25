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В Махачкале потушили пожар в ТЦ "Пассаж"
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РИА Новости
В Махачкале потушили пожар в ТЦ "Пассаж"
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Махачкале на площади 2,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по республике.
2020-02-25T21:21+0300
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В Махачкале потушили пожар в ТЦ "Пассаж"

21:21 25.02.2020
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© Фото : ГУМЧС Росси по Республике ДагестанПожар в ТЦ "Пассаж" в Махачкале
Пожар в ТЦ Пассаж в Махачкале
© Фото : ГУМЧС Росси по Республике Дагестан
Пожар в ТЦ "Пассаж" в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Махачкале на площади 2,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по республике.
"Полная ликвидация пожара 19.22 мск. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекаются 61 человек и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре "Пассаж" в Махачкале удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что сперва загорелся павильон возле ТЦ, после чего огонь перекинулся на кровлю "Пассажа".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМахачкалаПроисшествия
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