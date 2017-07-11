Горевший на севере Москвы ТЦ "РИО" скоро откроют для посетителей

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (28)

Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

Сотрудники полиции и противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Торгово-развлекательный центр "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве, где в понедельник произошел крупный пожар, в ближайшее время будет открыт для посетителей, заявили РИА Новости в пресс-службе "РИО" во вторник.

"Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, причины устанавливаются. В это время на территории торгового центра находилось 3 тысячи человек, которые были оперативно эвакуированы, системы противопожарной безопасности сработали без сбоев. Во многом благодаря этому удалось избежать жертв", — заявили в пресс-службе.

По заявлению "РИО", все пострадавшие (источник РИА Новости сообщал о 14 людях, в том числе одном ребенке) находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

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"На текущий момент торговый центр закрыт, ведется установление и устранение причин произошедшего. В ближайшее время центр будет вновь открыт для посетителей", — отметили в пресс-службе.

"РИО" на Дмитровском шоссе является одним из самых больших торговых комплексов столицы. На минус первом этаже ТЦ находится зоопарк и океанариум, где содержатся более 300 животных, в том числе орангутанги и крокодил. Как сообщалось, при пожаре они не пострадали.