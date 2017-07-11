Горевший на севере Москвы ТЦ "РИО" скоро откроют для посетителей
15:5011.07.2017
(обновлено: 15:51 11.07.2017)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Торгово-развлекательный центр "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве, где в понедельник произошел крупный пожар, в ближайшее время будет открыт для посетителей, заявили РИА Новости в пресс-службе "РИО" во вторник.
"Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, причины устанавливаются. В это время на территории торгового центра находилось 3 тысячи человек, которые были оперативно эвакуированы, системы противопожарной безопасности сработали без сбоев. Во многом благодаря этому удалось избежать жертв", — заявили в пресс-службе.
По заявлению "РИО", все пострадавшие (источник РИА Новости сообщал о 14 людях, в том числе одном ребенке) находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.
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Люди в панике покидали горящий ТЦ "РИО" в Москве
"На текущий момент торговый центр закрыт, ведется установление и устранение причин произошедшего. В ближайшее время центр будет вновь открыт для посетителей", — отметили в пресс-службе.
"РИО" на Дмитровском шоссе является одним из самых больших торговых комплексов столицы. На минус первом этаже ТЦ находится зоопарк и океанариум, где содержатся более 300 животных, в том числе орангутанги и крокодил. Как сообщалось, при пожаре они не пострадали.
Сообщение о задымлении в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в МЧС в 17:39.
Из здания сразу же начали эвакуировать посетителей и персонал.
В тушении участвовали 81 сотрудник спасательных служб, 25 единиц техники, специальный пожарный поезд и три вертолета.
Общая площадь задымления составляла более 70 тысяч квадратных метров, при этом площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
Первоначально возгоранию присвоили второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением повысили его до четвертого из пяти.
В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.
Десять человек были госпитализированы, некоторых доставили в больницы вертолетами.
Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек, заблокированных в ТЦ.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.
В транспортных службах столицы сообщили, что пожар не повлиял на ситуацию на дорогах Москвы.