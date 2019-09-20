Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 20 сен – РИА Новости. Прокуратура Чечни приступила к проверке по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном, выясняются причины и обстоятельства происшествия, сообщает надзорное ведомство.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 700 квадратных метров. В 22.10 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
"По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована прокурорская проверка по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк". Выясняются причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.
В нем подчеркивается, что прокурор взял под личный контроль ход и результаты проверки.
В региональном управлении МЧС по Чечне РИА Новости сообщили, что на месте происшествия в настоящее время работают дознаватели чрезвычайного ведомства, выясняют причины пожара и обстоятельства происшествия.
Четырехэтажное здание ТРЦ "Гранд-Парк" площадью около 43 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию в 2013 году. В прошлом году представитель администрации центра рассказал РИА Новости, что здание имеет восемь пожарных выходов, ведущих к парковке, и оборудовано 196 пожарными постами, имеется три пожарных гидранта для подачи воды при тушении пожара в случае его возникновения. Практически каждый магазин, либо точка развлечения и отдыха оборудованы пожарными кранами. Противопожарные учения по плану проводятся два раза в год.