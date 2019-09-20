Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 20 сен – РИА Новости. Прокуратура Чечни приступила к проверке по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном, выясняются причины и обстоятельства происшествия, сообщает надзорное ведомство.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 700 квадратных метров. В 22.10 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

"По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована прокурорская проверка по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк". Выясняются причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.

В нем подчеркивается, что прокурор взял под личный контроль ход и результаты проверки.

В региональном управлении МЧС по Чечне РИА Новости сообщили, что на месте происшествия в настоящее время работают дознаватели чрезвычайного ведомства, выясняют причины пожара и обстоятельства происшествия.