https://ria.ru/20211221/evakuatsiya-1764694908.html

Из горящего супермаркета "Лента" в Томске вывели всех посетителей

Из горящего супермаркета "Лента" в Томске вывели всех посетителей - РИА Новости, 21.12.2021

Из горящего супермаркета "Лента" в Томске вывели всех посетителей

Все люди благополучно покинули загоревшийся гипермаркет "Лента" в Томске, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:56

2021-12-21T12:56

2021-12-21T17:10

происшествия

томская область

томск

сергей жвачкин

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НОВОСИБИРСК, 21 дек — РИА Новости. Все люди благополучно покинули загоревшийся гипермаркет "Лента" в Томске, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин."Хочу успокоить всех жителей Томска и Томской области. Действительно, горит "Лента", но там уже нет людей. Мы всех людей успели вывести. Поэтому надеюсь, что пожарные примут меры. Они работают там и затушат само здание", — сказал он во время прямой линии.Пожар в "Ленте", расположенной на улице Елизаровых, возник во вторник в 15:06 (11:06 мск). Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Возгорание привело к взрывам пиротехники. Из здания эвакуировали около 200 человек. Сейчас пожар локализовали.Областной департамент здравоохранения со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи города Николая Родионова сообщил, что пострадавших, по последней информации, нет.Как рассказали в компании "Лента", причиной ЧП стал поджог, виновник уже сознался в содеянном. Им оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе.В УМВД по Томской области отметили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить причины своего поступка.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/tomsk-1764707143.html

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происшествия, томская область, томск, сергей жвачкин