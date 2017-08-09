В Москве полностью потушили пожар в здании на Таганской площади

Сотрудник противопожарной службы во время тушения пожара в торговом центре Атом на Таганской площади в Москве. 9 августа 2017

Сотрудник противопожарной службы во время тушения пожара в торговом центре Атом на Таганской площади в Москве. 9 августа 2017

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пожар в здании на Таганской площади в центре Москвы был полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Пожар в здании по адресу Таганская площадь, 86 полностью ликвидирован в 15.53", — рассказали в ведомстве.

Информация о возгорании в двухэтажном торгово-административном здании по адресу Таганская площадь, 86 поступила в ГУ МЧС Москвы в 13.05. Прибывшие пожарные подразделения установили, что произошло возгорание утеплителя внешней обшивки здания. В 13.29 МЧС сообщило о ликвидации пожара. Позднее, по уточненной информации, было ликвидировано горение внешней обшивки на площади 50 квадратных метров, и пожарные приступили к разведке внутренней части здания на наличие очагов возгорания. В 14.03 пожару был присвоен второй ранг сложности, а в 14.34 повышен до третьего. Как отметили в главке МЧС России по Москве, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В 15.15 ранг пожара понижен до второго. На место пожара прибыл глава столичного главка МЧС Илья Денисов.