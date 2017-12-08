МЧС заявило о ликвидации открытого горения в торговом центре в Подмосковье

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Открытое горение в торговом центре в Подмосковье ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что трехэтажное здание торгового центра в населенном пункте Кобяково в Московской области горит на площади 600 квадратных метров.

"Открытое горение ликвидировано в 8.05", — сказал собеседник.

Как уточнил представитель регионального главка МЧС РФ, очаг пожара находился на третьем этаже торгового центра — кирпичного здания 80 на 20 метров. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники, всего 35 человек.