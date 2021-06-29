https://ria.ru/20210629/penza-1738993871.html
Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали - РИА Новости, 29.06.2021
Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
Пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:18
2021-06-29T08:18
2021-06-29T08:25
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1738990833_0:120:1600:1020_1920x0_80_0_0_9edee8dcc079d20005c96cefa6efcca8.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидирован, сообщает МЧС России.Утром во вторник в торговом центре загорелись мансарда и кровля. В 06.48 пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, по данным спасателей, пострадавших нет."В 07.26 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210626/pozhar-1738703881.html
россия
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1738990833_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_97f1d664623359ab1ce411f7564f3ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия
Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:18 29.06.2021 (обновлено: 08:25 29.06.2021)
В Пензе ликвидировали пожар в торговом центре "Триумф", где загорелись мансарда и кровля