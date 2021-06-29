https://ria.ru/20210629/penza-1738993871.html

Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали

Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали - РИА Новости, 29.06.2021

Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали

Пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:18

2021-06-29T08:18

2021-06-29T08:25

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенза

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидирован, сообщает МЧС России.Утром во вторник в торговом центре загорелись мансарда и кровля. В 06.48 пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, по данным спасателей, пострадавших нет."В 07.26 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210626/pozhar-1738703881.html

россия

пенза

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия