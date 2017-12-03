Полиция начала проверку после пожара в ТЦ в Оренбурге

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

Сотрудники МЧС на месте пожара в торговом комплексе Мир в Оренбурге. 2 декабря 2017

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция начала проверку после пожара в торговом центре "Мега мир" Оренбурга, сообщается на сайте УМВД по области.

Ранее сообщалось, что пожар возник в субботу в торговом центре Оренбурга "Мега мир". Посетители и продавцы были эвакуированы, пострадавших нет. Горело 1,5 тысяч квадратных метров, в ходе пожара обрушилась крыша здания на площади 300 квадратов.

"2 декабря 2017 года в Оренбурге на проспекте Победы загорелись фасад и кровля одноэтажного здания ТЦ "Мега Мир"… организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.