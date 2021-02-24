https://ria.ru/20210224/pozhar-1598722783.html
На Алтае водитель автобуса помог эвакуировать людей из горевшего ТЦ
На Алтае водитель автобуса помог эвакуировать людей из горевшего ТЦ
В Горно-Алтайске водитель маршрутного автобуса помог людям выбраться из горящего торгового центра, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:18
2021-02-24T10:18
2021-02-24T12:04
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горно-алтайск
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 фев — РИА Новости. В Горно-Алтайске водитель маршрутного автобуса помог людям выбраться из горящего торгового центра, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.Он добавил, что будет решаться вопрос о награждении водителя.Двухэтажное здание ТЦ "Ткацкий-1" загорелось в 10:30 по местному времени (06:30 мск). Его тушили 66 человек и 22 единицы техники. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В 11:22 пожар удалось локализовать, в 11:52 его ликвидировали.По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал. В ГУ МЧС отметили, что в здании штатно сработала автоматическая пожарная сигнализация. Большая часть людей смогли выбраться самостоятельно, пожарные вывели 13 человек.Причины возгорания выясняются. Прокуратура начала проверку.
горно-алтайск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в ТЦ “Ткацкий-1” в Горно-Алтайске
В Горно-Алтайске загорелся торговый центр “Ткацкий”. Площадь пожара составила 1000 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь локализован.
2021-02-24T10:18
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горно-алтайск, происшествия
БАРНАУЛ, 24 фев — РИА Новости.
В Горно-Алтайске водитель маршрутного автобуса помог людям выбраться из горящего торгового центра, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС
.
"Прекрасно, что у нас есть такие неравнодушные люди. Водитель быстро сориентировался и подогнал автобус вплотную к окнам горящего торгового центра, в которых находились люди. Они смогли выпрыгнуть на крышу транспорта", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что будет решаться вопрос о награждении водителя.
Двухэтажное здание ТЦ "Ткацкий-1" загорелось в 10:30 по местному времени (06:30 мск). Его тушили 66 человек и 22 единицы техники. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В 11:22 пожар удалось локализовать, в 11:52 его ликвидировали.
По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал. В ГУ МЧС отметили, что в здании штатно сработала автоматическая пожарная сигнализация. Большая часть людей смогли выбраться самостоятельно, пожарные вывели 13 человек.
Причины возгорания выясняются. Прокуратура начала проверку.