СК завел дело из-за пожара с гибелью людей в магазине в Раменском

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, после пожара в магазине в Раменском, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания в торговом центре по признакам преступления… "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 8 декабря 2017 года в торговом центре "Аист" Раменского района Московской области произошло возгорание. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что в огне погибли три человека, один пострадал, еще 10 человек удалось спасти.