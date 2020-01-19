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Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
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РИА Новости

Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"

02:39 19.01.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковСотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Причиной крупного пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке, который произошел в сентябре 2019 года, стала неисправная электропроводка, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ в ДФО.
Торговый центр "Максим" во Владивостоке – один из крупнейших в городе, общая площадь - 16 тысяч квадратных метров. В нем располагалось почти 200 магазинов, семь кафе и кофе-точек, детский развлекательный центр.
Ранее сообщалось, что пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался утром 21 сентября и охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Полностью пожар был потушен на следующий день. В торговом центре выгорели несколько верхних этажей – со второго по шестой.
"Установлено, что причиной возникновения стало короткое замыкание электропроводки в помещении склада одного из кафе... по материалу прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В результате проверки, как говорится в сообщении, выяснилось, что помещение, где произошел пожар, не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения.
По представлению заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачёва Главным управлением МЧС России по Приморскому краю усилен контроль за исполнением законодательства о пожарной безопасности.
В первом полугодии 2020 года будут организованы "надзорные мероприятия в местах массового пребывания граждан, включая торговые и развлекательные центры".
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