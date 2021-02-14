https://ria.ru/20210214/pozhar-1597404180.html

В Сочи полностью ликвидировали пожар в торговом здании

В Сочи полностью ликвидировали пожар в торговом здании

Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:26

2021-02-14T10:26

2021-02-14T10:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в краевом МЧС сообщили, что в Адлерском районе Сочи на улице Демократическая горит торговое здание, площадь возгорания - 800 квадратных метров. Пострадавших нет."В 9.52 полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.Также городские власти уточнили, что минувшей ночью пожар вспыхнул торговых павильонов ТЦ "Мзымта". Имущество принадлежало частным лицам. Причины возгорания устанавливаются."В пожаре пострадало застрахованное имущество частных лиц. В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на определение ущерба предпринимателей-арендаторов и предоставления им альтернативных торговых площадей. Ведётся обследование помещений для установления причины возгорания", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597392892.html

сочи

краснодарский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия