https://ria.ru/20210214/pozhar-1597404180.html
В Сочи полностью ликвидировали пожар в торговом здании
В Сочи полностью ликвидировали пожар в торговом здании
Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:26
2021-02-14T10:26
2021-02-14T10:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597403038_0:478:2532:1902_1920x0_80_0_0_1f3d17ff01edf7a92bf571ceb4a46932.jpg
СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в краевом МЧС сообщили, что в Адлерском районе Сочи на улице Демократическая горит торговое здание, площадь возгорания - 800 квадратных метров. Пострадавших нет."В 9.52 полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.Также городские власти уточнили, что минувшей ночью пожар вспыхнул торговых павильонов ТЦ "Мзымта". Имущество принадлежало частным лицам. Причины возгорания устанавливаются."В пожаре пострадало застрахованное имущество частных лиц. В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на определение ущерба предпринимателей-арендаторов и предоставления им альтернативных торговых площадей. Ведётся обследование помещений для установления причины возгорания", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
https://ria.ru/20210214/pozhar-1597392892.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597403038_0:3:2532:1902_1920x0_80_0_0_f031c165c68fe96bb36081cf4f6552db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 14 фев - РИА Новости.
Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи
, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС
по Краснодарскому краю
.
Ранее в краевом МЧС сообщили, что в Адлерском районе Сочи на улице Демократическая горит торговое здание, площадь возгорания - 800 квадратных метров. Пострадавших нет.
"В 9.52 полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.
Также городские власти уточнили, что минувшей ночью пожар вспыхнул торговых павильонов ТЦ "Мзымта". Имущество принадлежало частным лицам. Причины возгорания устанавливаются.
"В пожаре пострадало застрахованное имущество частных лиц. В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на определение ущерба предпринимателей-арендаторов и предоставления им альтернативных торговых площадей. Ведётся обследование помещений для установления причины возгорания", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.