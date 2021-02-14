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В Сочи полностью ликвидировали пожар в торговом здании
В Сочи полностью ликвидировали пожар в торговом здании
Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:26
2021-02-14T10:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в краевом МЧС сообщили, что в Адлерском районе Сочи на улице Демократическая горит торговое здание, площадь возгорания - 800 квадратных метров. Пострадавших нет."В 9.52 полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.Также городские власти уточнили, что минувшей ночью пожар вспыхнул торговых павильонов ТЦ "Мзымта". Имущество принадлежало частным лицам. Причины возгорания устанавливаются."В пожаре пострадало застрахованное имущество частных лиц. В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на определение ущерба предпринимателей-арендаторов и предоставления им альтернативных торговых площадей. Ведётся обследование помещений для установления причины возгорания", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи полностью ликвидировали пожар в торговом здании

10:26 14.02.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краюТушение открытого горения в двухэтажном торговом здании в Сочи
Тушение открытого горения в двухэтажном торговом здании в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в краевом МЧС сообщили, что в Адлерском районе Сочи на улице Демократическая горит торговое здание, площадь возгорания - 800 квадратных метров. Пострадавших нет.
"В 9.52 полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.
Также городские власти уточнили, что минувшей ночью пожар вспыхнул торговых павильонов ТЦ "Мзымта". Имущество принадлежало частным лицам. Причины возгорания устанавливаются.
"В пожаре пострадало застрахованное имущество частных лиц. В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на определение ущерба предпринимателей-арендаторов и предоставления им альтернативных торговых площадей. Ведётся обследование помещений для установления причины возгорания", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
05:50
В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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