Власти Подмосковья создали штаб помощи арендаторам "Синдики"

Пожарные ликвидируют последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

Пожарные ликвидируют последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

МОСКВА, 11 окт — РИА Недвижимость. Штаб помощи арендаторам "Синдики" создан при министерстве потребительского рынка и услуг Московской области, сообщил журналистам первый заместитель главы ведомства Кирилл Григорьев.

"Мы ещё раз затронули тему ответственности торговых центров перед арендаторами и жителями области в части недопущения подобных ситуаций. Нами открыта "горячая линия", на неё поступают обращения от пострадавших. Мы все систематизируем и создаём реальный реестр пострадавших. Организован штаб по локализации ситуаций для бизнеса, в него вошли управление ФНС, которое поможет предпринимателям в максимально короткие сроки восстановить все необходимые финансовые документы, которые у большинства были утрачены внутри объекта", — сказал Григорьев.

Также, по его словам, представители рынков и торговых центров Московской области готовы принять арендаторов рынка на льготных условиях. "Мы провели совещание с крупнейшими торговыми объектами и рынками Московской области. Они готовы предоставить торговые места на различных льготных условиях. Вся информация по объектам размещена на сайте министерства", — рассказал замминистра.

Льготные периоды у всех разные, уточнил первый замминистра. Но в основном это каникулы и льготный период от полугода до года, но это индивидуальная история. "Всего на сайте министерства размещено восемь объектов, но мы получаем заявки и от других торговых центров", — отметил Григорьев.

Торговый центр "Синдика" в Подмосковье неподалеку от московского района Строгино загорелся днем в воскресенье, открытое горение удалось потушить только к утру понедельника. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3 тысяч человек.