В Кемерово обнаружили тела всех погибших при пожаре в торговом центре

Пожар в торговом центре в Кемерово (571)

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018

ТЕЛА ВСЕХ 64 ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В ТЦ "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" В КЕМЕРОВЕ ОБНАРУЖЕНЫ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ НЕТ – ЗАМГЛАВЫ МЧС РФ АКСЕНОВ