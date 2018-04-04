При пожаре в "Персее" пострадали спасатели и погиб сотрудник ТЦ‍

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей.
По данным следствия, возгорание произошло на шестом этаже здания, где находятся склады ткацкой фабрики. При этом месяц назад ТЦ проходил проверку и никаких нарушений, которые могли вызвать пожар, обнаружено не было.
Крупный пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 26 марта унес жизни 64 человек.
Пожар
Пожар возник на 6 этаже шестиэтажного здания, там находился склад. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В 13 часов 39 минут пожар был ликвидирован.
Погибший и пострадавшие
Из здания были эвакуированы около 600 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. По данным ГУ МЧС Москвы, на пожаре погиб один сотрудник торгового центра.
Также Денисов сообщил журналистам, что при тушении пожара пострадали шестеро спасателей, двое из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести доставлены в больницу
"Их жизни ничего не угрожает, состояние стабилизировано", — сказал он. По словам начальника столичного главка МЧС, пожарные могли пострадать от "комбинированного воздействия тепла и дыма".
Проверка и учения
Как выяснилось, торговый центр проверяли в прошлом месяце и нарушений, которые могли вызвать пожар, не было выявлено.
"Объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло", — сказал Денисов.
Одна из сотрудниц торгового центра сообщила РИА Новости, что учения по эвакуации при пожаре проводились в "Персее" неделю назад. По ее словам, в здании сработала сигнализации, после чего люди начали без паники спускаться вниз.
Неосторожность и халатность
На место пожара выехали сотрудники ГСУ СК по Москве. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, сообщила в среду официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Позднее представители следствия подтвердили информацию о загорании на складе, устанавливаются владельцы помещения, идет выемка документов.
"Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", — говорится в сообщении.