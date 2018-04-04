При пожаре в "Персее" пострадали спасатели и погиб сотрудник ТЦ‍

Автомобили противопожарной службы МЧС РФ у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание

Автомобили противопожарной службы МЧС РФ у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей.

По данным следствия, возгорание произошло на шестом этаже здания, где находятся склады ткацкой фабрики. При этом месяц назад ТЦ проходил проверку и никаких нарушений, которые могли вызвать пожар, обнаружено не было.

Крупный пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 26 марта унес жизни 64 человек.

Пожар

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 12.32. После прибытия пожарных на место пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. На месте работали 88 человек и 25 единиц техники, в том числе три вертолета.

Пожар возник на 6 этаже шестиэтажного здания, там находился склад. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В 13 часов 39 минут пожар был ликвидирован.

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Погибший и пострадавшие

Из здания были эвакуированы около 600 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. По данным ГУ МЧС Москвы, на пожаре погиб один сотрудник торгового центра.

Как сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, ссылаясь на данные администрации, погибший перепутал направления эвакуационного выхода и направился в задымленную зону.

Также Денисов сообщил журналистам, что при тушении пожара пострадали шестеро спасателей, двое из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести доставлены в больницу

"Их жизни ничего не угрожает, состояние стабилизировано", — сказал он. По словам начальника столичного главка МЧС, пожарные могли пострадать от "комбинированного воздействия тепла и дыма".

Проверка и учения

Как выяснилось, торговый центр проверяли в прошлом месяце и нарушений, которые могли вызвать пожар, не было выявлено.

"Объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло", — сказал Денисов.

Также Денисов сообщил, что системы пожаротушения, эвакуации и дымозащиты сработали штатно, и замечаний к действиям персонала нет.

Одна из сотрудниц торгового центра сообщила РИА Новости, что учения по эвакуации при пожаре проводились в "Персее" неделю назад. По ее словам, в здании сработала сигнализации, после чего люди начали без паники спускаться вниз.

Неосторожность и халатность

На место пожара выехали сотрудники ГСУ СК по Москве. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, сообщила в среду официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "причинение смерти по неосторожности", "халатность", — сказала представитель СК.

Позднее представители следствия подтвердили информацию о загорании на складе, устанавливаются владельцы помещения, идет выемка документов.

"Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", — говорится в сообщении.