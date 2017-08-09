В горящем на Таганской площади торговом центре обрушилась мансарда

Пожар в торговом центре Атом на Таганской площади

Пожар в торговом центре Атом на Таганской площади

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В горящем здании на Таганской площади в центре Москвы обрушилась мансарда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

О пожаре в двухэтажном здании по адресу Таганская площадь, 86, где расположен торговый центр "Атом", стало известно в 13.05. Из здания эвакуировали 120 человек.

Тем временем, около часа назад возле станции метро #Таганская произошло возгорание pic.twitter.com/OVsxSJjRZQ — E not (@JimmyPopAli) 9 августа 2017 г.

​Как сообщает МЧС, к 13.29 пожарным удалось ликвидировать возгорание утеплителя внешней обшивки на площади 50 квадратных метров. Они продолжают обследовать здание на предмет очагов возгорания. По уточненным данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

​На место происшествия приехал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. В тушении принимают участие 46 подразделений и 137 человек личного состава.

В 15.46 пожар локализовали, а в 15.53 полностью потушили. в Информации о пострадавших нет.

В районе ограничено движение по Нижней Радищевской улице и от 5-го Котельнического переулка до Таганской площади. Станция метро "Таганская" работает в штатном режиме.