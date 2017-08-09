МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В горящем здании на Таганской площади в центре Москвы обрушилась мансарда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
О пожаре в двухэтажном здании по адресу Таганская площадь, 86, где расположен торговый центр "Атом", стало известно в 13.05. Из здания эвакуировали 120 человек.
Тем временем, около часа назад возле станции метро #Таганская произошло возгорание pic.twitter.com/OVsxSJjRZQ— E not (@JimmyPopAli) 9 августа 2017 г.
Как сообщает МЧС, к 13.29 пожарным удалось ликвидировать возгорание утеплителя внешней обшивки на площади 50 квадратных метров. Они продолжают обследовать здание на предмет очагов возгорания. По уточненным данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
Тц атом пожар усилился. #пожар #атом #таганская pic.twitter.com/wPGNhPuRxj— alexey ft (@talexeyft) 9 августа 2017 г.
На место происшествия приехал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. В тушении принимают участие 46 подразделений и 137 человек личного состава.
В 15.46 пожар локализовали, а в 15.53 полностью потушили. в Информации о пострадавших нет.
В районе ограничено движение по Нижней Радищевской улице и от 5-го Котельнического переулка до Таганской площади. Станция метро "Таганская" работает в штатном режиме.