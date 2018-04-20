СК уточнил число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

Цветы, свечи и игрушки у посольства России в Берлине в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня

Цветы, свечи и игрушки у посольства России в Берлине в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие определило окончательное число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемепрово — 60 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что заключение основано на результатах проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученных выводах экспертов.

На данный момент следователи получили заключения всех генетических экспертиз, все погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек, их похороны пройдут в Кузбассе с 21 по 23 апреля.

Ранее МЧС установило предварительную причину пожара в торговом центре — короткое замыкание над игровой зоной, которое, в свою очередь, могло быть вызвано протечкой в крыше.