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Биография Петра Фиалы

Биография Петра Фиалы - РИА Новости, 28.11.2021

Биография Петра Фиалы

Председатель Гражданской демократической партии Чехии Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в городе Брно (Чехия). РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:29

2021-11-28T13:29

2021-11-28T13:29

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Председатель Гражданской демократической партии Чехии Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в городе Брно (Чехия).В 1988 году окончил Масариков университет, где изучал чешский язык, литературу и историю на факультете искусств. В 2008 году получил степень магистра корпоративного права в Университете Ноттингем Трент. Профессор политологии (2002).В 1980-х годах участвовал в диссидентской деятельности.В 1988-1989 годах работал историком в Музее Кромержижского региона.В 1990 году занимался журналистской деятельностью, был главным редактором ежедневной газеты "Народная демократия".В 1990-1991 годах – доцент кафедры экономики и политологии факультета искусств, в 1991-2002 годах – доцент кафедры политологии факультета искусств, с 1997 года – факультета социальных исследований в Масариковом университете (МУ). В 1993-2002 годах также был заведующим кафедрой политологии факультета социальных исследований.В 1996-2004 годах возглавлял Международный институт политологии МУ.С 2002 года – профессор кафедры международных отношений и европейских исследований факультета социальных исследований МУ.В 2002-2004 годах заведовал кафедрой международных отношений и европейских исследований факультета социальных исследований МУ.С 2002 по 2004 год был заместителем декана по международным отношениям и докторантуре факультета социальных исследований МУ.В 2004-2011 годах – директор Института сравнительных политологических исследований факультета социальных исследований МУ.В 2004 году Фиала был деканом факультета социальных наук МУ.В 2004-2011 годах занимал пост ректор Масарикова университета.В 2005-2009 годах он был вице-президентом, а в 2009-2011 годах – президентом Чешской ассоциации ректоров.В 2011-2012 года был проректором по учебной работе в Масариковом университете.В 2011-2012 годах – главный научный советник премьер-министра Чешской Республики.В 2012 году был директором Международного института политологии ФСС МУ.В 2012-2013 годах занимал пост министра образования, молодежи и спорта в правительстве Петра Нечаса.В октябре 2013 года как беспартийный был избран депутатом парламента от Гражданской демократической партии Чехии. В ноябре 2013 года вступил в партию.В январе 2014 года был избран председателем партии. Переизбирался в 2016, 2018 и 2020 годах.По итогам выборов в чешский парламент в октябре 2017 года Гражданская демократическая партия заняла второе место, получив 11,32% голосов избирателей. В ноябре 2017 года Петр Фиала был избран заместителем председателя Палаты депутатов.По итогам парламентских выборов, прошедших в Чехии 8-9 октября 2021 года, победила коалиция либеральных сил "Вместе", объединяющая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.Коалиция "Вместе" после выборов заявила об объединении сил с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая заняла третье место. На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.В ходе предвыборной кампании Петр Фиала выступал за ужесточение антироссийских мер и упрекал правящую партию за слишком мягкое отношение к Москве.В своей научной деятельности Петр Фиала специализируется на сравнительной политологии и европейской политике. Он является автором более 300 исследований и нескольких монографий.Он является членом многих научных и академических учреждений в Чешской Республике и за рубежом.За свои научные достижения он был удостоен ряда чешских и международных наград.В 2011 году он был награжден золотой медалью президента Чешской Республики.Президент Чехии Милош Земан 28 ноября 2021 года назначил лидера либеральной коалиции "Вместе", выигравшей парламентские выборы 8-9 октября, Петра Фиалу главой нового правительства страны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, брно, чехия, москва, петр нечас, милош земан