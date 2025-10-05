Парламентские выборы в Чехии родственны философскому анекдоту про козла. В нем еврей жалуется раввину на тяжелые бытовые условия большой семьи в маленькой квартире и получает совет — купить козла. С козлом, разумеется, становится только хуже: шум, вонь, антисанитария. Тогда раввин дает совет продать козла — и вскоре видит, как жалобщик наслаждается жизнью без скотины, получив возможность сравнить.

"Козел" в нашем случае — это уходящий премьер-министр Чехии Петр Фиала , чья коалиция SPOLU ("Вместе") получила 23% голосов и заняла только второе место. В принципе, Фиалу можно назвать и похлеще — он Россию тоже по-всякому называл. Идейный русофоб, атлантист и профессор политологии был во внешней политике типичным прибалтом, только Чехия богаче, влиятельнее и расторопнее Прибалтики , поэтому Фиала Россию не просто ненавидел — он ей деятельно вредил, как козел в огороде.

При нем Прага стала закоперщиком многих антироссийских инициатив, а особняком стоит программа "Миллион снарядов для Украины": чехи создали специальный фонд, из средств которого покупают по всему миру боеприпасы и отправляют их в ВСУ. Теперь этот фонд, вероятно, закроют, поскольку против него неоднократно высказывался Андрей Бабиш — лидер партии ANO, что переводится как "Акция недовольных граждан" или как "Да". Она на этих же самых выборах получила 34,5% голосов и первое место. То есть в Чехии меняется власть.

Это стало возможным, поскольку у чехов еще остались национальная гордость и даже некоторый суверенитет. В отличие, например, от Румынии, там не будут отменять результаты голосования только из-за того, что они не нравятся Еврокомиссии . Даже Фиала (уж на что услужлив, когда речь идет о нанесении вреда России), однако чешскую национальную валюту, крону, упразднять не стал и продолжил недолюбливать меньшинства — национальные, религиозные и сексуальные, что противоречит установкам брюссельского обкома.

Теперь премьер-министром, скорее всего, станет 71-летний Бабиш — миллиардер, медиамагнат и евроскептик. С председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен у него отвратительные отношения, что в глазах россиянина должно быть положительной характеристикой. Однако россиянам Бабиша тоже любить не за что. Он уже возглавлял чешское правительство в 2017-2021 годах и добился немыслимого: Чехия открыла собой официальный список недружественных России государств — наравне с США. В этом списке еще почти год не было ни Британии, ни Польши , ни Украины. А Чехия Бабиша была.

Созданию черного списка предшествовали массовая высылка российских дипломатов из Праги, обвинившей Москву в причастности к взрывам боеприпасов во Врбетице. Два склада снарядов сдетонировали там за семь лет до дипломатического скандала и за три года до того, как Бабиш впервые стал премьером. Они стали старым поводом для новой ссоры на ровном месте.

Ситуация выглядела парадоксально, поскольку русофобом, в отличие от Фиалы, Бабиш не являлся и не является, наоборот, русофобы поругивали его как "пророссийского" политика, а у Праги сохранялись относительно теплые отношения с Россией даже после 2014 года, когда антироссийские санкции были введены Евросоюзом впервые. Более того, внезапная эскапада премьера вызвала раскол в правительстве и разлад с тогдашним президентом Милошем Земаном, который называл обвинения против России недоказанными.

Доподлинно не известно, какая муха укусила тогда Бабиша, но она, вероятно, была англосаксонского происхождения: есть гипотеза, согласно которой премьера науськало ЦРУ.

Из-за совокупности причин — от географического положения до наличия там у резидентуры "старых кадров" — после распада советского блока Чехия стала неформальной столицей "шпионских игр" в Европе, отняв этот статус у Швейцарии. В предвоенном 2021 году ее решили зачистить от всякого российского влияния. Бабиш, вопреки прежним установкам, согласился на эту авантюру по каким-то индивидуальным причинам, возможно, в результате шантажа: на миллиардера, ставшего политиком, у спецслужб должна была накопиться пухлая папочка.

Вряд ли эта папочка потеряла с тех пор токсичность, так что от Бабиша не стоит многого ждать: разговоры, будто он "пророссийский", порождены тут от черного пиара там, в Брюсселе (все, кто Урсуле не люб, нынче "пророссийский"). Когда ANO в 2021 году проиграла выборы партии Фиалы, никто в Москве не расстроился: Бабиш к тому моменту вел себя как вражина. Но дальнейшие события показали, что это была жизнь пусть душная, но без козла. Жизнь с козлом — это при Фиале.

Метафора в большей степени актуальна для самих чехов, поскольку системная русофобия и дружба с Владимиром Зеленским — это очень дорогое удовольствие. Чехия не только вкусила общих проблем еврорынка, вызванных экономическим разрывом с Россией, но и стараниями Фиалы заплатила подороже прочих. Например, в отличие от многих других стран ЕС , перестала выдавать визы российским туристам, хотя прежде делала на них хорошие деньги.

Из-за падения уровня жизни раздражение к властям у чехов накапливалось, а политолог Фиала продолжал делать ставку на внешнюю политику, хаял Россию и превозносил Зеленского. Бабиш в то же самое время призывал заниматься внутренними проблемами, а на Украине экономить, поскольку самим мало.

Поэтому не так важно, как Бабиш относится к Москве. В сложившихся условиях достаточно того, что он плохо относится к Киеву и Урсуле фон дер Ляйен, так что в венгерско-словацком полку Виктора Орбана Роберта Фицо прибыло. Национальные меньшинства Австро-Венгерской империи вновь объединяются против приказов на немецком языке.

Правда, многое будет зависеть от того, какие силы, помимо ANO, попадут в правящую коалицию. Наилучшие шансы у еще одной "партии эгоистов" — "Автомобилисты за себя", которая выступает против диктатуры велосипедистов и Урсулы как проводника борьбы с двигателями внутреннего сгорания. Но на двоих с Бабишем у них 93 мандата — в 200-местном парламенте этого мало, нужен кто-то третий.

Идеальный вариант — партия "Свобода и прямая демократия" с 15 мандатами. Ее относят к националистическим и даже к ультраправым, притом что ее возглавляет человек по имени Томио Окамура — политик чешско-японского происхождения. Как "ультраправых" в ЕС теперь клеймят все партии, которые призывают к восстановлению отношений с Россией, но при этом не являются "ультралевыми", а Накамура как раз такой, можно сказать, что его сила объединяет правых русофилов Чехии.

Еврокомиссары постараются, чтобы вместо Окамуры Бабиш взял к себе одну из лояльных Брюсселю партий — "Пиратов" (18 мандатов) либо "Старост и независимых" (22). Но пока что сохраняется вероятность коалиции, все три участника которой выступают против программы по закупке снарядов для ВСУ и других вариантов поддержки Украины. Ничего особенного для страны, где собственные интересы ставят выше, чем интересы США, Урсулы и Зеленского, в этом нет. И в то же время — это жизнь без козла. Козла чехи продали.