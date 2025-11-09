В Чехии призвали разобраться с инициативой по боеприпасам для Украины

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Существует много вопросов к инициативе по боеприпасам для Украины, с ней необходимо "разбираться", заявил в воскресенье первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек.
Лидер движения ANO Андрей Бабиш, которому президент Чехии Петр Павел 27 октября поручил формирование нового правительства страны, 5 октября заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам. При этом он добавил, что не намерен мешать чешским фирмам поставлять вооружение на Украину.
Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине ни кроны
8 октября, 17:46
«
"Чем больше мы в это (инициативу по боеприпасам – ред.) вникаем, тем большей проблемой это становится. Подтверждается то, что мы говорили прежде. Кто те источники, из которых это покупается, кто поставщики, за сколько покупается, как это обрабатывается, какова на этом прибыль, в каком качестве это идет на Украину? Это большая проблема... Дайте нам еще время, чтобы мы разобрались... К сожалению, это хуже, чем мы предполагали", - заявил Гавличек во время дискуссии на телеканале CNN Prima NEWS, отвечая на вопрос модератора о будущем инициативы по боеприпасам.
Политик отметил, что движение ANO всегда критиковало не саму идею инициативы, а то, как она реализуется.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими движениями - SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", которое получило на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В 2024 году в рамках этой инициативы на Украину при посредничестве Чехии было поставлено 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. В начале сентября премьер Петр Фиала сообщил, что в 2025 году Украина получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артснарядов, до конца года всего их должно быть передано 1,5 миллиона единиц или даже более. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в инициативе участвует в общей сложности 18 государств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.