Рейтинг@Mail.ru
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/chehija-2046283747.html
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы - РИА Новости, 03.10.2025
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы
Результаты проходящих 3-4 октября выборов в парламент Чехии определяют, пойдет ли далее республика на Запал или повернет на Восток, заявил после голосования на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T21:31:00+03:00
2025-10-03T21:31:00+03:00
в мире
чехия
восток
брно
петр фиала
андрей бабиш
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753303424_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_17f3445a5ccea4816056939c42dcd50b.jpg
https://ria.ru/20251003/chekhiya-2046266788.html
чехия
восток
брно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753303424_278:0:2266:1491_1920x0_80_0_0_b30d6bdbf9e7022f8ada689dfbf74ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, восток, брно, петр фиала, андрей бабиш, нато, евросоюз
В мире, Чехия, Восток, Брно, Петр Фиала, Андрей Бабиш, НАТО, Евросоюз
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы

Фиала: выборы в Чехии определяют, пойдет ли страна на Запад или на Восток

© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Результаты проходящих 3-4 октября выборов в парламент Чехии определяют, пойдет ли далее республика на Запал или повернет на Восток, заявил после голосования на своем избирательном участке в городе Брно на юго-востоке страны чешский премьер Петр Фиала.
"Именно избиратели в эти дни решают, пойдет ли Чехия в прошлое или в будущее, на Восток или на Запад. Речь идет не только о безопасности, но и о процветании. Успешным можно будет считать тот результат выборов, который позволит сохранить правительство демократических партий. Чтобы мы могли продолжать идти по пути, который обеспечит нам престиж. Мы являемся прочной частью НАТО и ЕС, наша экономика демонстрирует успехи и рост", - сказал Фиала.
Премьер призвал колеблющихся избирателей, до сих пор не решивших, кому отдать свои голоса, идти к урнам для голосования, использовать свое демократическое право.
"Вы сейчас решаете вопрос о том, как будет выглядеть Чехия в ближайшие годы, и будет ли она той страной, в которой хорошо живется и вам, и вашим детям и внукам", - сказал Фиала.
Очередные выборы в нижнюю палату парламента Чехии начались в пятницу, 3 октября. Голосование традиционно проходит в течение двух дней – в пятницу с 14.00 до 22.00 (15.00-23.00 мск), а в субботу с 8.00 до 14.00 (9.00-15.00 мск). Из 4,5 тысяч кандидатов депутатские мандаты получат 200 человек. Судя по предвыборным социологическим опросам, фаворитом выборов является оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Предварительные итоги голосования будут подведены в конце дня в субботу. На следующий день будут объявлены официальные итоги выборов.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Президент Чехии заявил, что создание коалиции будет сложным из-за раскола
Вчера, 18:59
 
В миреЧехияВостокБрноПетр ФиалаАндрей БабишНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала