https://ria.ru/20251003/chehija-2046283747.html
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы - РИА Новости, 03.10.2025
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы
Результаты проходящих 3-4 октября выборов в парламент Чехии определяют, пойдет ли далее республика на Запал или повернет на Восток, заявил после голосования на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T21:31:00+03:00
2025-10-03T21:31:00+03:00
2025-10-03T21:31:00+03:00
в мире
чехия
восток
брно
петр фиала
андрей бабиш
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753303424_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_17f3445a5ccea4816056939c42dcd50b.jpg
https://ria.ru/20251003/chekhiya-2046266788.html
чехия
восток
брно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753303424_278:0:2266:1491_1920x0_80_0_0_b30d6bdbf9e7022f8ada689dfbf74ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, восток, брно, петр фиала, андрей бабиш, нато, евросоюз
В мире, Чехия, Восток, Брно, Петр Фиала, Андрей Бабиш, НАТО, Евросоюз
Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы
Фиала: выборы в Чехии определяют, пойдет ли страна на Запад или на Восток
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Результаты проходящих 3-4 октября выборов в парламент Чехии определяют, пойдет ли далее республика на Запал или повернет на Восток, заявил после голосования на своем избирательном участке в городе Брно на юго-востоке страны чешский премьер Петр Фиала.
"Именно избиратели в эти дни решают, пойдет ли Чехия
в прошлое или в будущее, на Восток
или на Запад. Речь идет не только о безопасности, но и о процветании. Успешным можно будет считать тот результат выборов, который позволит сохранить правительство демократических партий. Чтобы мы могли продолжать идти по пути, который обеспечит нам престиж. Мы являемся прочной частью НАТО
и ЕС
, наша экономика демонстрирует успехи и рост", - сказал Фиала
.
Премьер призвал колеблющихся избирателей, до сих пор не решивших, кому отдать свои голоса, идти к урнам для голосования, использовать свое демократическое право.
"Вы сейчас решаете вопрос о том, как будет выглядеть Чехия в ближайшие годы, и будет ли она той страной, в которой хорошо живется и вам, и вашим детям и внукам", - сказал Фиала.
Очередные выборы в нижнюю палату парламента Чехии начались в пятницу, 3 октября. Голосование традиционно проходит в течение двух дней – в пятницу с 14.00 до 22.00 (15.00-23.00 мск), а в субботу с 8.00 до 14.00 (9.00-15.00 мск). Из 4,5 тысяч кандидатов депутатские мандаты получат 200 человек. Судя по предвыборным социологическим опросам, фаворитом выборов является оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем
. Предварительные итоги голосования будут подведены в конце дня в субботу. На следующий день будут объявлены официальные итоги выборов.