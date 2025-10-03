Премьер Чехии прокомментировал проходящие в стране выборы

ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Результаты проходящих 3-4 октября выборов в парламент Чехии определяют, пойдет ли далее республика на Запал или повернет на Восток, заявил после голосования на своем избирательном участке в городе Брно на юго-востоке страны чешский премьер Петр Фиала.

Премьер призвал колеблющихся избирателей, до сих пор не решивших, кому отдать свои голоса, идти к урнам для голосования, использовать свое демократическое право.

"Вы сейчас решаете вопрос о том, как будет выглядеть Чехия в ближайшие годы, и будет ли она той страной, в которой хорошо живется и вам, и вашим детям и внукам", - сказал Фиала.