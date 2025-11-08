https://ria.ru/20251108/es-2053679448.html
Премьер Словакии верит в возобновление сотрудничества с Чехией
Премьер Словакии верит в возобновление сотрудничества с Чехией - РИА Новости, 08.11.2025
Премьер Словакии верит в возобновление сотрудничества с Чехией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что с формированием нового правительства в Чехии возобновится сотрудничество в рамках Вышеградской четверки (V4), в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:34:00+03:00
2025-11-08T16:34:00+03:00
2025-11-08T17:05:00+03:00
в мире
чехия
словакия
польша
андрей бабиш
роберт фицо
петр павел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046576491_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_516c75162158bf5b41fbce57a743c7ac.jpg
https://ria.ru/20251008/chekhiya-2047111503.html
https://ria.ru/20251106/chekhiya-2053306539.html
чехия
словакия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046576491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f62687955757429fad61e95795cd72da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, словакия, польша, андрей бабиш, роберт фицо, петр павел
В мире, Чехия, Словакия, Польша, Андрей Бабиш, Роберт Фицо, Петр Павел
Премьер Словакии верит в возобновление сотрудничества с Чехией
Фицо ждет, что Чехия восстановит сотрудничество в рамках Вышеградской четверки
БРАТИСЛАВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что с формированием нового правительства в Чехии возобновится сотрудничество в рамках Вышеградской четверки (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия.
"Верю, что новая правительственная политика, которая сейчас приходит в Чехии
, восстановит идею V4, поскольку это уникальное региональное сотрудничество", - сказал Фицо
в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
Он отметил, что страны Вышеградской четверки представляют более 60 миллионов жителей Европейского союза, а их совместная работа дает им преимущество в защите интересов своих стран. В этой связи он выразил сожаление, что при уходящем чешском правительстве сотрудничество в рамках Вышеградской четверки было "практически разрушено".
Президент Чехии Петр Павел
6 ноября принял отставку правительства премьера Петра Фиалы
и поручил ему исполнять свои обязанности до того момента, как будет утвержден новый кабмин, сформированный по итогам парламентских выборов 3-4 октября.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем
. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата.
Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими движениями - SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", которое получило на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200. На минувшей неделе президент поручил Бабишу формирование нового кабмина. В свою очередь, Бабиш заявил о том, что предполагает завершить этот процесс к середине декабря.