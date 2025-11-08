Премьер Словакии верит в возобновление сотрудничества с Чехией

БРАТИСЛАВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что с формированием нового правительства в Чехии возобновится сотрудничество в рамках Вышеградской четверки (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия.

"Верю, что новая правительственная политика, которая сейчас приходит в Чехии , восстановит идею V4, поскольку это уникальное региональное сотрудничество", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.

Он отметил, что страны Вышеградской четверки представляют более 60 миллионов жителей Европейского союза, а их совместная работа дает им преимущество в защите интересов своих стран. В этой связи он выразил сожаление, что при уходящем чешском правительстве сотрудничество в рамках Вышеградской четверки было "практически разрушено".

Президент Чехии Петр Павел 6 ноября принял отставку правительства премьера Петра Фиалы и поручил ему исполнять свои обязанности до того момента, как будет утвержден новый кабмин, сформированный по итогам парламентских выборов 3-4 октября.

Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем . Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата.