В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности
23:40 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/vsu-2058665761.html
В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности
В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности - РИА Новости, 29.11.2025
В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности
Инициативу по боеприпасам для ВСУ необходимо детально проанализировать, поскольку в этом проекте существуют неясности, а потом принять решение о возможности его РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T23:40:00+03:00
2025-11-29T23:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg
https://ria.ru/20251124/peregovory-2057236680.html
https://ria.ru/20251113/pakt-2054816506.html
https://ria.ru/20251109/es-2053828136.html
В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности

Кандидат в МИД Чехии: в инициативе по боеприпасам для ВСУ существуют неясности

Автомобиль посла Чехии в РФ
Автомобиль посла Чехии в РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автомобиль посла Чехии в РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Инициативу по боеприпасам для ВСУ необходимо детально проанализировать, поскольку в этом проекте существуют неясности, а потом принять решение о возможности его продолжения, заявил в субботу кандидат на пост главы МИД в формируемом правительстве Чехии Петр Мацинка.
"Что касается инициативы по боеприпасам для ВСУ, то мы (члены будущего кабмина – ред.) хотим, прежде всего, посмотреть как в целом выглядит ситуация с нею, поскольку этот проект имеет ряд неясностей. Инициатива может быть продолжена, но сначала ее надо проанализировать", - сказал Мацинка, выступая по телеканалу TV NOVA.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Переговоры по Украине прошли позитивно для Европы, считает президент Чехии
24 ноября, 19:04
Отвечая на вопрос модератора, насколько радикально изменится внешняя политика Чехии после прихода к власти нового правительства, Мацинка заявил, что не предвидит больших перемен по сравнению с политиков уходящего в отставку кабмина премьера Петра Фиалы.
"Никакого значительного поворота во внешней политике со стороны нашего правительства по сравнению с отношением к ней уходящего кабинета Петра Фиалы не будет. В программном заявлении нашего кабмина подчеркивается наша приверженность прозападному курсу и евроатлантическим обязательствам", - ответил Мацинка.
В то же время, по словам Мацинки, в некоторой мере изменится подход нового правительства к ситуации на Украине, больший акцент будет делаться на ее дипломатическое решение. В связи с этим будущий глава чешского МИД отметил активное участие администрации США в поиске решений для установления мира на Украине. "Видно, что США стремятся окончить эту войну, и я надеюсь, что им это удастся сделать. К сожалению, Европа упустила свои шансы внести вклад в решение ситуации", - отметил Мацинка.
По его словам, западный мир способен предоставить Украине достаточные гарантии безопасности, которые заменят её членство в НАТО.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС, сообщили СМИ
13 ноября, 17:04
Инициатива по сбору боеприпасов в третьих странах для ВСУ выдвинута руководителями Чехии весной 2024 года. Проект финансируется западными странами, Прага играет роль посредника. В 2024 году таким образом было собрано и передано на Украину 1,5 миллиона артснарядов крупного калибра. Как сообщил в сентябре премьер Фиала, ожидается, что в этом году будет собрано 1,5-1,8 миллиона снарядов.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло центристское движение ANO, возглавляемое долларовым миллиардером и экс-премьером Андреем Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные голоса принесли ANO 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании коалиционного правительства с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившем на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200. Президент республики Петр Павел 27 октября поручил Бабишу формирование нового правительства страны. Павел 6 ноября принял отставку правительства премьера Петра Фиалы, поручив ему выполнять свои обязанности до назначения нового кабмина
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений
9 ноября, 21:30
 
