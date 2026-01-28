СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС

С 25 января вступили в силу ограничения, введенные против российских дипломатов в рамках 19-го пакета санкций. Теперь они могут передвигаться только по территории страны аккредитации.

О желании посетить или проехать транзитом через другое государство ЕС им следует уведомлять его не позднее чем за 24 часа. При этом местные власти могут потребовать предварительное разрешение на основании виз или видов на жительство, выданных другим членом блока.