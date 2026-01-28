Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
15:23 28.01.2026 (обновлено: 18:26 28.01.2026)
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
МИД Чехии не стал ужесточать правила передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза, передает портал Seznam Zprávy со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
чехия
петр фиала
евросоюз
шенгенская зона
мария захарова
чехия
в мире, чехия, петр фиала, евросоюз, шенгенская зона, мария захарова
В мире, Чехия, Петр Фиала, Евросоюз, Шенгенская зона, Мария Захарова
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС

SZ: МИД Чехии отменил ужесточение правил поездок российских дипломатов внутри ЕС

© REUTERS / Petr Josek SnrФлаги Чехии и ЕС в Праге
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Petr Josek Snr
Флаги Чехии и ЕС в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. МИД Чехии не стал ужесточать правила передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза, передает портал Seznam Zprávy со ссылкой на источники.
"Министр иностранных дел Петр Мацинка отменил меры, <...> которые были инициированы предыдущим правительством премьера Петра Фиалы в сотрудничестве с НЦБОП и спецслужбами", — говорится в сообщении.
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
13 декабря 2025, 06:28
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
13 декабря 2025, 06:28
По данным СМИ, при прошлом руководстве российские дипломаты могли въезжать на территорию Чехии только после предварительного разрешения МИД и тщательной проверки спецслужбами.
Мацинка отменил эту меру в последний момент, сохранив минимальное требование: дипработникам, аккредитованным в другой стране ЕС, достаточно отправить электронное письмо в чешское внешнеполитическое ведомство за день до въезда в республику.
Российское посольство отреагировало на запрет ЕС на передвижения дипломатов
27 января, 14:17
Российское посольство отреагировало на запрет ЕС на передвижения дипломатов
27 января, 14:17
С 25 января вступили в силу ограничения, введенные против российских дипломатов в рамках 19-го пакета санкций. Теперь они могут передвигаться только по территории страны аккредитации.
О желании посетить или проехать транзитом через другое государство ЕС им следует уведомлять его не позднее чем за 24 часа. При этом местные власти могут потребовать предварительное разрешение на основании виз или видов на жительство, выданных другим членом блока.
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва незамедлительно введет ответные меры, которые ограничат передвижения дипломатов из Евросоюза.
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов
Вчера, 13:31
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов
Вчера, 13:31
 
В миреЧехияПетр ФиалаЕвросоюзШенгенская зонаМария Захарова
 
 
