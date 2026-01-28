СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. МИД Чехии не стал ужесточать правила передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза, передает портал Seznam Zprávy со ссылкой на источники.
"Министр иностранных дел Петр Мацинка отменил меры, <...> которые были инициированы предыдущим правительством премьера Петра Фиалы в сотрудничестве с НЦБОП и спецслужбами", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, при прошлом руководстве российские дипломаты могли въезжать на территорию Чехии только после предварительного разрешения МИД и тщательной проверки спецслужбами.
Мацинка отменил эту меру в последний момент, сохранив минимальное требование: дипработникам, аккредитованным в другой стране ЕС, достаточно отправить электронное письмо в чешское внешнеполитическое ведомство за день до въезда в республику.
С 25 января вступили в силу ограничения, введенные против российских дипломатов в рамках 19-го пакета санкций. Теперь они могут передвигаться только по территории страны аккредитации.
О желании посетить или проехать транзитом через другое государство ЕС им следует уведомлять его не позднее чем за 24 часа. При этом местные власти могут потребовать предварительное разрешение на основании виз или видов на жительство, выданных другим членом блока.
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва незамедлительно введет ответные меры, которые ограничат передвижения дипломатов из Евросоюза.