В Чехии раскритиковали Бабиша за отказ поставлять Украине боеприпасы
18:54 07.01.2026
В Чехии раскритиковали Бабиша за отказ поставлять Украине боеприпасы
В Чехии раскритиковали Бабиша за отказ поставлять Украине боеприпасы
Бывший премьер Чехии Петр Фиала в среду в беседе с агентством ČTK раскритиковал нынешнего главу правительства республики Андрея Бабиша за отказ выделять... РИА Новости, 07.01.2026
В Чехии раскритиковали Бабиша за отказ поставлять Украине боеприпасы

Экс-премьер Чехии раскритиковал Бабиша за отказ поставлять Украине боеприпасы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 7 янв - РИА Новости. Бывший премьер Чехии Петр Фиала в среду в беседе с агентством ČTK раскритиковал нынешнего главу правительства республики Андрея Бабиша за отказ выделять средства из госбюджета на поставки боеприпасов Украине.
Во вторник по окончании заседания в Париже "коалиции желающих" принимавший в нем участие Бабиш сообщил, что его правительство не будет выделять средства из госбюджета на поставки боеприпасов для киевского режима, но инициатива может быть продолжена при условии, что другие государства профинансируют ее, при этом во второй половине 2025 года он неоднократно повторял, что не имеет ничего против поставок чешскими фирмами-производителями оружия на Украину.
3 января, 06:39
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
3 января, 06:39
"Судя по всему, инициатива по поставке боеприпасов на Украину будет продолжена, главным образом, благодаря давлению со стороны наших зарубежных партнеров. Новое правительство Андрея Бабиша не хочет в этом участвовать, оно просто позволяет этому продолжаться. Это позор, потому что эта инициатива была значительным внешнеполитическим успехом нашего правительства и всей страны", - сказал Фиала.
Экс-премьер также напомнил о недавнем решении Чехии, Венгрии и Словакии не присоединяться к гарантиям, связанным с кредитом в размере 90 миллиардов евро, предоставленном Украине государствами-членами Евросоюза.
"Аналогично, Андрей Бабиш не блокировал средства для помощи Украине, но отказался участвовать в гарантиях. Рано или поздно... несерьезность новой внешней политики Чехии отомстят нам. В дипломатии нельзя требовать всего от своих партнеров и ничего не давать им в долгосрочной перспективе", - добавил Фиала.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных государств. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч больше. В реализации данной акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами и Данией.
Вчера, 14:37
Со здания правительства Чехии сняли украинский флаг
Вчера, 14:37
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета, при этом Венгрия, Словакия и Чехия не стали участвовать в обеспечении кредита. По итогам саммита венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что расплачиваться за кредит Европейского союза киевскому режиму будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Киев деньги не вернет.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
6 января, 22:14
Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш
6 января, 22:14
 
Украина Чехия В мире Венгрия Петр Фиала Сергей Лавров Андрей Бабиш Вооруженные силы Украины НАТО Евросоюз
 
 
