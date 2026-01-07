В Чехии раскритиковали Бабиша за отказ поставлять Украине боеприпасы

ПРАГА, 7 янв - РИА Новости. Бывший премьер Чехии Петр Фиала в среду в беседе с агентством ČTK раскритиковал нынешнего главу правительства республики Андрея Бабиша за отказ выделять средства из госбюджета на поставки боеприпасов Украине.

"Аналогично, Андрей Бабиш не блокировал средства для помощи Украине, но отказался участвовать в гарантиях. Рано или поздно... несерьезность новой внешней политики Чехии отомстят нам. В дипломатии нельзя требовать всего от своих партнеров и ничего не давать им в долгосрочной перспективе", - добавил Фиала.