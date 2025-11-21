Суд в Праге передал в парламент материалы по делу Бабиша, пишут СМИ

ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости. Горсуд Праги передал в пятницу в палату депутатов парламента Чехии материалы по делу лидера движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша, подозреваемого в мошенничестве с субсидией ЕС в размере 2 миллионов евро, сообщило новостное издание Seznam Zprávy.
"Судья пражского городского суда Ян Шотт сделал ещё один шаг к продолжению рассмотрения дела о фирме "Гнездо аиста", в котором лидер выигравшего недавние парламентские выборы движения ANO и вероятный будущий премьер Андрей Бабиш обвиняется в пособничестве мошенничеству с субсидией ЕС в размере 2 миллионов евро. В связи с получением Бабишем после избрания в парламент депутатской неприкосновенности судья Шотт ранее запросил палату депутатов о выдаче лидера ANO в руки правосудия, а ныне дополнил запрос передачей материалов по делу Бабиша", - говорится в сообщении.
Согласно материалам суда, Бабиш и его бывший советник Яна Надиова обвиняются в незаконном получении в 2008 году субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро. По утверждению прокуратуры, фирма "Гнездо аиста" в 2008 году была Бабишем намеренно выведена из структуры принадлежащего ему крупнейшего в Восточной Европе агрохолдинга Agrofert, чтобы выполнить условия для предоставления ей как небольшой фирме субсидии ЕС, после получения которой фирма "Гнездо аиста" была возвращена в состав агрохолдинга. Сам Бабиш объясняет данное дело происками его политических противников.
"Полученные материалы данного дела будут переданы в комитет по мандатам и иммунитету, сроки дальнейшего его обсуждения пока не установлены", - сообщила изданию пресс-секретарь палаты депутатов Мартина Лустигова.
При предыдущих составах парламента Бабиш уже трижды был лишен депутатской неприкосновенности, но горсуд Праги при этом каждый раз оправдывал его. На сей раз Верховный суд, возвращая в июне 2025 года дело Бабиша для пересмотра в пражский горсуд, отметил, что видит признаки преступных действий на отдельных этапах данного дела.
"Учитывая нынешнюю расстановку сил в палате депутатов, можно предположить, что Бабиш вряд ли будет выдан в руки правосудия", - отмечает издание.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло центристское ANO, возглавляемое долларовым миллиардером и экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные голоса принесли ANO 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании коалиционного правительства с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившем на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200. Президент республики Петр Павел 27 октября поручил Бабишу формирование нового правительства страны, а 6 ноября принял отставку правительства премьера Петра Фиалы, поручив ему выполнять свои обязанности до назначения нового кабмина.
